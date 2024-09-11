為愛奔走慘噴錢 淡水男騎車到桃園找女友...噪音大太遭罰

強力杜絕噪音車，桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，共攔查17輛車，噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發，並通知複驗，強力執法，其中2名遭開罰的騎士都是為了和女友約會，耍帥不成結果慘噴錢。

本次環、警、監聯合稽查勤務，在桃園區桃鶯路89號的建國公園設置檢測噪音儀器。其中員警攔查一輛黑色改裝機車，莊姓車主表示從新北淡水來桃園找女友，不料卻因為排氣管聲音過大被員警攔查，測出音量達96分貝，超標6分貝開罰3000元，直呼遇到女友肯定要被唸一頓了。另名駱姓駕駛則是從越南來台灣就讀大學，跟朋友借車載女友兜風，也當場測出音量97分貝，超標7分貝，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。

除此之外，還有一名林姓駕駛則因噪音過大被攔查，進而查出車牌已經逾檢註銷，當場被員警拔牌查扣，最高面臨1萬800元的高額罰鍰，從事搬家公司的林男表示，辛苦好幾天的搬家工資就這樣飛了，只能說都是「排氣管噪音過大惹的禍」。對此員警在現場詢問改裝車駕駛，有2人願意主動提供改車車行地址，後續警方將會同環保局進行源頭輔導及阻斷改裝噪音排氣管來源。

9月1日至30日為「交通安全月」期程，期間除了加強交通安全宣導外，在執法方面將著重於「酒後駕車、超速、闖紅燈、駕車不停讓行人、行人違規」等交通違規樣態來取締，主要目的就是防制交通事故，以維護良好交通秩序，桃園警分局將利用交通安全月期間結合靜桃專案強力執法。