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為愛奔走慘噴錢 淡水男騎車到桃園找女友...噪音大太遭罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

強力杜絕噪音車，桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，共攔查17輛車，噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發，並通知複驗，強力執法，其中2名遭開罰的騎士都是為了和女友約會，耍帥不成結果慘噴錢。

本次環、警、監聯合稽查勤務，在桃園區桃鶯路89號的建國公園設置檢測噪音儀器。其中員警攔查一輛黑色改裝機車，莊姓車主表示從新北淡水來桃園找女友，不料卻因為排氣管聲音過大被員警攔查，測出音量達96分貝，超標6分貝開罰3000元，直呼遇到女友肯定要被唸一頓了。另名駱姓駕駛則是從越南來台灣就讀大學，跟朋友借車載女友兜風，也當場測出音量97分貝，超標7分貝，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。

除此之外，還有一名林姓駕駛則因噪音過大被攔查，進而查出車牌已經逾檢註銷，當場被員警拔牌查扣，最高面臨1萬800元的高額罰鍰，從事搬家公司的林男表示，辛苦好幾天的搬家工資就這樣飛了，只能說都是「排氣管噪音過大惹的禍」。對此員警在現場詢問改裝車駕駛，有2人願意主動提供改車車行地址，後續警方將會同環保局進行源頭輔導及阻斷改裝噪音排氣管來源。

9月1日至30日為「交通安全月」期程，期間除了加強交通安全宣導外，在執法方面將著重於「酒後駕車、超速、闖紅燈、駕車不停讓行人、行人違規」等交通違規樣態來取締，主要目的就是防制交通事故，以維護良好交通秩序，桃園警分局將利用交通安全月期間結合靜桃專案強力執法。

警方提醒，民眾若發現改裝車噪音過大或有危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；其他交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，違反者將依相關法規處罰； 呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧。

桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，攔查一名從新北淡水來桃園找女友的騎士，因為排氣管聲音過大遭罰3000元。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，攔查一名從新北淡水來桃園找女友的騎士，因為排氣管聲音過大遭罰3000元。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，攔查一名越南籍騎士借車載女友兜風，噪音過大一測超標，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，攔查一名越南籍騎士借車載女友兜風，噪音過大一測超標，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。記者周嘉茹／翻攝

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