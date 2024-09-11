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曾說不想鑑定...中捷隨機砍人凶嫌哭喊「後悔闖禍」 法院仍安排精神鑑定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

19歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，許上月和洪的律師達成調解，接受對方賠償100萬元；洪被依殺人罪起訴、移審後仍羈押中，台中地院今開延押庭，諭知將送精神鑑定，洪的律師也說呂姓少年家屬雖未提民事求償，但仍願賠20萬元，是家屬的心意。

檢方起訴指出，洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，想要藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意挑在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人，釀2人受傷，涉犯殺人未遂罪嫌。

台中地院今下午開訊問庭，洪男的律師表示，上次安排和被害的許瑞顯調解成立，也依約給付第一期款項，剩下的則分期給付，另名被砍傷的呂姓少年部分，因家屬沒有提附帶民事求償，但洪的父母仍希望能賠償對方20萬元，這是「家屬的心意。」

由於洪男家屬、許瑞顯於8月20日第二次調解，當時雙方經1個多小時會談達成共識，許接受洪的家屬賠償100萬元調解，許當時也說，考量自己傷勢不重，希望給洪男一個機會。

而洪男在押期將於9月25日屆滿，法官今詢問洪男及其律師就是否延長羈押有無意見，洪及律師均表示沒有；另許瑞顯的律師吳映辰今也有到庭，他表示許男已收到洪家屬依調解內容給付的第一筆款項，就之後法院對洪量刑也沒有意見。

法院今也諭知，9月底將安排洪男送精神鑑定，以釐清洪案發時是否有辨識能力顯著降低或不能，而有刑法第19條減刑事由。

但實際上，洪男的律師辯護時雖替他聲請精神鑑定，不過7月17日中院首度開準備程序庭時，洪男庭末一度泣不成聲，還說假設自己是鄭捷，試圖演出那個樣子把自己毀掉，也後悔自己闖下大禍，更一度直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，只希望社會回到平靜。

洪男（右）5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷，被依殺人未遂罪嫌起訴仍在審理中。記者曾健祐／攝影
洪男（右）5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷，被依殺人未遂罪嫌起訴仍在審理中。記者曾健祐／攝影

台中捷運 律師 殺人未遂

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