快訊

京華城案 檢廉約談北市前副市長、現任高市副市長林欽榮作證

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「江媽炒房團」詐貸2.7億 新北檢起訴江夫、建商13人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與金富、金安年建設董事長劉賴偉勾結，藉人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向聯邦、板信、台新、永豐等銀行共詐貸2.7億餘元。新北地檢署依詐欺取財及違反銀行法、組織條例等罪，起訴江男、劉男、人頭屋主及涉案行員等共13人。

前年6月已過世的廖女，生前與丈夫江男共組「江媽炒房團」，於2017至2021年間，對外標榜可輕鬆利用投資房地產致富及小成本購屋等話術，在各地開多場講座，邀請民眾向銀行申貸，購買劉男公司位於新北市板橋、永和區的「金富帝寶」、「金富天夏」、「金富臻品」等建案。

面對部分民眾沒有固定職業或財力，廖、江等人竟製造不實的收入資料或定存單，偽造申貸戶職業及墊高房屋貸款金額，並以假房價進行實價登錄，藉此將劉男手中餘屋屋價炒高，經查共詐貸17比，總金額達2億7180萬元。

女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與建商劉賴偉勾結，以人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向銀行詐貸共2.7億餘元，遭新北地檢署起訴。記者蔣永佑／攝影
女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與建商劉賴偉勾結，以人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向銀行詐貸共2.7億餘元，遭新北地檢署起訴。記者蔣永佑／攝影

房地產 詐貸

延伸閱讀

京華城案 北檢今下午提訊應曉薇

北檢偵辦京華城案 下午提訊北市議員應曉薇

週刊報京華城案金流 民眾黨立委：北檢應自清

陳佩琪ATM散存619萬涉洗錢？ 北檢：不予置評、無法證實

相關新聞

曾說不想鑑定...中捷隨機砍人凶嫌哭喊「後悔闖禍」 法院仍安排精神鑑定

19歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，許上月和洪的律師達成調解，接受對方賠償100...

潭子戶政事務所爆貪汙 課員連10元規費都要A…涉250罪起訴

台中潭子區戶政事務所爆發貪汙案件，負責處理民眾申辦戶籍謄本、印鑑的方姓課員涉嫌利用職務之機會，刻意未將受理案件登入電腦...

為愛奔走慘噴錢 淡水男騎車到桃園找女友...噪音大太遭罰

強力杜絕噪音車，桃園警分局與環保局及桃園監理站合作，在分局前共同執行靜桃專案勤務，共攔查17輛車，噪音超標12輛，均由環...

「江媽炒房團」詐貸2.7億 新北檢起訴江夫、建商13人

女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與金富、金安年建設董事長劉賴偉勾結，藉人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合...

「最美魚市場」餐廳負評多 南仁湖沒給顧問費判賠40萬

被網友稱為「台灣最美魚市場」的鼓山魚市場，前年10月由南仁湖育樂經營開幕，但過了嘗鮮期後人潮銳減，市府今年6月與南仁湖解...

全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億

調查局為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合台灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。