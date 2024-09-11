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「江媽炒房團」詐貸2.7億 新北檢起訴江夫、建商13人
女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與金富、金安年建設董事長劉賴偉勾結，藉人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向聯邦、板信、台新、永豐等銀行共詐貸2.7億餘元。新北地檢署依詐欺取財及違反銀行法、組織條例等罪，起訴江男、劉男、人頭屋主及涉案行員等共13人。
前年6月已過世的廖女，生前與丈夫江男共組「江媽炒房團」，於2017至2021年間，對外標榜可輕鬆利用投資房地產致富及小成本購屋等話術，在各地開多場講座，邀請民眾向銀行申貸，購買劉男公司位於新北市板橋、永和區的「金富帝寶」、「金富天夏」、「金富臻品」等建案。
面對部分民眾沒有固定職業或財力，廖、江等人竟製造不實的收入資料或定存單，偽造申貸戶職業及墊高房屋貸款金額，並以假房價進行實價登錄，藉此將劉男手中餘屋屋價炒高，經查共詐貸17比，總金額達2億7180萬元。
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