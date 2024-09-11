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「最美魚市場」餐廳負評多 南仁湖沒給顧問費判賠40萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

被網友稱為「台灣最美魚市場」的鼓山魚市場，前年10月由南仁湖育樂經營開幕，但過了嘗鮮期後人潮銳減，市府今年6月與南仁湖解約，又爆南仁湖積欠規畫餐廳的古賀一郎貿易公司40萬元顧問費，該顧問公司不滿提告要南仁湖付錢，法院審理後，今判南仁湖應給付40萬元。

判決指出，「津漁聚物所」由南仁湖經營，並由古賀一郎貿易公司提供設備採購、作業流程、菜單設計等建議，以協助餐廳開幕及後續經營，但餐廳開幕後引起負評，南仁湖認為古賀一郎顧問服務毫無實益，同年11月就提前跟對方解約。

但古賀一郎不滿，認為當初與南仁湖約定顧問費共80萬元，其中40萬元於簽約後10天給付，剩餘40萬元則在餐廳開幕後10天內付清，另還要每月給付5萬元管理費，還可要求餐廳20%盈餘當分潤，但南仁湖卻在餐廳開幕後，積欠40萬元顧問費，提告要求南仁湖付錢。

南仁湖則反駁，稱古賀一郎並未幫餐廳建立各項服務及作業流程，也沒有為餐廳制定規章制度、營業方案及各崗位工作及職責，甚至沒移交經營管理資料，因不符當初合約內容，拒絕給付對方40萬元。

高雄地院簡易庭審理時，法官依據證人說法，認為古賀一郎有將職務手冊交給南仁湖，並請餐廳籌備人員試菜，南仁湖試菜後，也通過完成幕前籌備，讓餐廳如期開幕，可見古賀一郎已依合約完成顧問服務。

另外，南仁湖雖提出顧客負評稱古賀一郎服務有瑕疵，但負評截圖並無時間，難認定動線混亂、餐點難吃等負評留言時間是在餐廳開幕10天內所留，且評論內容南仁湖均可改善，尚難以無從查證的負評，就認為古賀一郎不符債之本旨。

法官綜合兩方合約內容，認為南仁湖雖以顧問服務無實益為由，在開幕2個月後就與古賀一郎終止契約，但尚不影響契約存續期間的權利行使，古賀一郎在契約終止前，就已取得第二期顧問金40萬元請求權，南仁湖就有給付義務，判南仁湖要付這筆錢。

鼓山魚市場自開幕以來命運多舛，歷經兩次重新開幕業績仍無起色，今年6月市府與南仁湖解約，經過重新招商後，由漢來國際物業管理顧問股份有限公司承接，希望擦亮「最美魚市場」招牌。

鼓山魚市場命運多舛，今年6月市府與南仁湖解約，經過重新招商後，由漢來國際物業管理顧問股份有限公司承接，希望擦亮「最美魚市場」招牌。記者王勇超／翻攝
鼓山魚市場命運多舛，今年6月市府與南仁湖解約，經過重新招商後，由漢來國際物業管理顧問股份有限公司承接，希望擦亮「最美魚市場」招牌。記者王勇超／翻攝

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