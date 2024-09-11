潭子戶政事務所爆貪汙 課員連10元規費都要A…涉250罪起訴

台中潭子區戶政事務所爆發貪汙案件，負責處理民眾申辦戶籍謄本、印鑑的方姓課員涉嫌利用職務之機會，刻意未將受理案件登入電腦，或登載不實件數，將每天少算的10元、20元規費私吞，一共侵占6萬515元，檢方偵結依貪汙侵占公有財物、公務員偽造文書等一共250罪起訴他。

貪汙侵占公有財物罪其法定行為無期徒刑，或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金，至於同法第12條雖就情節輕微、圖得不正利益在5萬元以下者，減輕其刑，但方員被訴侵占款項達6萬多元，已超過5萬元以下規定，不能以此減刑。

台中地檢署說，接獲檢舉潭子戶政所方姓戶籍員，涉嫌利用經辦業務從中侵占民眾繳付的行政規費，未核實繳庫而中飽私囊。

中檢說，全案經檢察官吳昇峰指揮廉政署、調查局偵辦，發現方姓戶籍員2022年1月至2023年3月間，趁受理民眾申請核發戶籍謄本、印鑑證明等，其登入戶政資訊系統列印民眾申請的文件後，卻未依程序存檔入案，或登載不實申請張數。

檢方發現，方員的行為造戶政資訊系統查無或低報民眾申請案件應付的金額，方再將每天結算時所收未列帳的行政規費侵占入己，而每筆侵占金額僅介於10元至20元不等。