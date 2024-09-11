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高檢署公布第二波打詐成績單：全國平均每天查獲113件共押877人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣高等檢察署統合懲詐團隊科技偵辦瓦解境內外電信詐欺集團，從今年7月1日至8月20日，持續進行第二波打詐查緝專案，全國各地檢共計查獲5770件、7795人，羈押877人，查獲機房34座、水房19座，並查扣犯罪所得新台幣13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆，不動產24筆、汽車17輛，並凍結帳戶12億元。

行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，法務部為懲詐主責機關，高檢署為執行機關。高檢署與全國各地方檢察署、內政部警政署刑事警察局、法務部調查局等單位，研議規劃懲詐查緝作為，於今年5月24日至6月14日執行第一波查緝後，自今年7月1日至8月20日止，執行第2波「斷源專案」，刑事警察局共計執行306案，約談2820人，查扣犯罪不法所得9.79億元。

高檢署指出，調查局共計執行31案，破獲機房6座、水房4座，約談231人，查扣現金1億5000萬元、泰達幣44萬779.918顆、不動產22筆、車輛15輛、黃金230.98錢、名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡，並經法院裁定扣押上百帳戶凍結12億元。本次專案期間，全國各地方檢察署檢察官指揮司法警察，共查獲（含起訴）機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆、不動產24筆、汽車17輛等，凍結帳戶12億元，成果豐碩。

高檢署指出，自打詐綱領1.5版實施以來迄今年7月止，懲詐團隊共查獲電信詐騙集團2603件，指標達成率已達145%。高檢署推行追贓返還計劃，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，以此做為向法院求處量刑、上訴依據，彌補被害人所受損害，從去年7月至今年7月底，和調解共8751件，和調解金額為19億7356萬元。

高檢署持續加強懲詐查緝、追贓返還、填補被害人所受損害，強化跨機關及公私協力合作，從源頭解決詐欺。今年1至7月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少22.43%、32.38%，呈下降趨勢。

高檢署指出，現今電信詐騙集團係一有系統、分工細緻專業，且藏身於境外之犯罪組織，並利用科技網路、產業發展、金融便利掩護，推陳出新詐騙手法，再加以金錢吸收誘惑青少年、專業人士為其服務，形成一龐大犯罪集團產業鏈，致民眾遭詐騙。高檢署將強化懲詐團隊科技辦案能力，深化國際合作，持續查緝，澈底瓦解電信詐騙集團，保護民眾財產安全。

台灣高等檢察署。圖／聯合報系資料照片
台灣高等檢察署。圖／聯合報系資料照片

警察 電信詐騙

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