元祖食品前少奶奶安晨妤「告倒」創辦人 張秀琬判拘30日

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，指控前婆婆、元祖創辦人張秀琬擅闖她住處，還未經同意以手機錄影，檢方依妨害秘密共2罪起訴張女，台北地院審理，認定張女犯無故留滯罪，判張女拘役30日，可易科罰金3萬元。

法官審理認為，張秀琬只涉及無故留滯罪，不認為張女成立妨害秘密罪，不過，告訴人安晨妤還可提上訴。

據了解，2022年2月26日張秀琬邀約安晨妤及安晨妤的父母吃午餐，之後，再邀請他們到家裡休息，不過，張秀琬數日後到派出所報案，指控安晨妤擅闖住家，還偷走衣服等物品及擅自使用電腦等，涉嫌竊盜、侵入住宅罪，這件案子法院審理中。

安晨妤、張秀琬的「婆媳大戰」還不止於此，安晨妤也向警方報案，指控張秀琬曾擅闖她住處，檢察官分案偵查。