元祖食品前少奶奶安晨妤「告倒」創辦人 張秀琬判拘30日
元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，指控前婆婆、元祖創辦人張秀琬擅闖她住處，還未經同意以手機錄影，檢方依妨害秘密共2罪起訴張女，台北地院審理，認定張女犯無故留滯罪，判張女拘役30日，可易科罰金3萬元。
法官審理認為，張秀琬只涉及無故留滯罪，不認為張女成立妨害秘密罪，不過，告訴人安晨妤還可提上訴。
據了解，2022年2月26日張秀琬邀約安晨妤及安晨妤的父母吃午餐，之後，再邀請他們到家裡休息，不過，張秀琬數日後到派出所報案，指控安晨妤擅闖住家，還偷走衣服等物品及擅自使用電腦等，涉嫌竊盜、侵入住宅罪，這件案子法院審理中。
安晨妤、張秀琬的「婆媳大戰」還不止於此，安晨妤也向警方報案，指控張秀琬曾擅闖她住處，檢察官分案偵查。
檢察官指控，2023年5月1日，安晨妤在住處與藝人黃鐙輝夫妻聚會，她父母按門鈴要求進入家中，張秀琬也跟著進門，張秀琬未經同意拿手機在屋內拍攝，安晨妤當場要求張秀琬離開，為張秀琬拒絕，張女涉犯侵入住宅、妨害秘密罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言