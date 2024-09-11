台中上市大廠2資深課長成內鬼 侵占物料變賣賺4195萬

台中某上市機具大廠游姓、黃姓課長利用職務機會，以內部系統虛增「漆包線」數量13萬公斤、4萬公斤，變賣共侵占公司財產高達4195萬元，公司發現除解僱也提告刑、民事訴訟；法院審理後依業務侵占罪判游、黃各有期徒刑3年、2年6月，各應給付公司3182萬元、1013萬元，可上訴。

檢警調查，游男、黃男各自在公司后里的2個廠區擔任課長達20年，2人卻在2018年至2020年間登入公司企業資源計畫系統，下指令增加「漆包線」品項、數量，各自虛增高達13萬4122公斤、4萬3540公斤，並侵占變賣獲利3182萬8708元、1013萬6134元。

公司發現財產遭侵占，內部調查發現2名內鬼後報警提告也予以解僱，檢方認為游男、黃男犯嫌明確依侵占罪嫌起訴。

台中地院刑事一審時，游男均坦承不諱，黃則矢口否認，辯稱他調整漆包線數量是發現有多有少，調整後才能讓帳簿平衡，否認侵占變賣，且公司倉庫那麼大他不可能24小時都顧著，自己只是單純想將數量正常化。

一審比對公司系統紀錄、證詞，認為黃若發現漆包線短少不見，理應一開始陳報公司查明，而非長達3年來都調整龐大數量，且又僅有「漆包線」單一原料短少，其他物料都無類似情況，不採信其辯詞。

一審認為，2人利用職務之便侵占，對公司損害非小，犯後也沒和解賠償，審酌一切情狀後依業務侵占罪各判游男、黃男有期徒刑3年、2年6月，上訴台中高分院二審駁回確定；公司再提民事對游、黃求償3182萬8708元、1013萬6134元。

民事庭審理時，游抗辯稱自己侵占漆包線數量僅一半即6萬7061公斤，其餘和他無關，他當時以每公斤90至100元賣出，同意以每公斤100元計算；黃則說，廠區管制鬆散，不排除遭人竊取，認為公司僅以他校正數量就認定侵占，並以此求償無理由，均主張駁回。