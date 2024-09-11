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律師替殺人犯辯「犯重案不會留在現場」 法官當庭舉證「有沒跑的」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

保全員陳金順酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋因高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病發作而心因性休克，送醫不治。陳曾犯殺人、傷害致死罪，新北地院國民法官庭依殺人罪判無期徒刑，台灣高等法院10日開準備庭，陳的律師聲請再勘驗監視器、密錄器畫面並傳喚處理警員，檢察官反對。

陳金順於1984年就因殺人而入獄，1994年又因傷害致死最被判刑。陳近年來從事保全員工作，每月3萬元的薪資約三分之一都拿去買酒喝，酒後常控制不住衝動，多次與人衝突。

陳金順並不認識宋姓死者，2023年1月24日早上6點18分，他酒後在統一超商蘆興門市前攀搭宋，結果兩人起了口角。陳心生不滿，手握鑰匙朝宋猛刺，宋不支倒地，陳再連續踢踹對方的頭部9下，宋一命嗚呼。

新北地院審理時，陳推稱「酒醉而不知道、不清楚、不記得」，雖承認有傷害，但不認殺人。國民法官庭認為陳有多項前科，本次惡性重大，雖不用判死刑，但應處無期徒刑、褫奪公權終身。　

案經上訴，高院10日行準備程序，陳金順的律師聲請再次勘驗現場監視器、警員身上的密錄器畫面，並傳警員作證。法官表示，本件為國民法官案件，聲請再次勘驗的理由與必要性為何？律師說，一個人若涉犯重罪「應該會逃跑，不會留在現場」，但法官隨即回「我另外一件案子的被告，殺了人就留在現場啊！」律師啞口。

律師再稱聲請勘驗監視器，是要確認陳金順曾兩度請超商店員叫救護車，但一審時未被納入考量；聲請勘驗警員密錄器則是要證明符合自首要件。

檢察官認為不管是影像畫面或證人，都不是可以聲請調查的「新證據」；告訴代理人也認為要求重新勘驗不符合國民法官法、國民法官法施行細則的規定，只是爭執不同的評價觀點罷了，且已經有警員密錄器這項客觀的證據，沒有傳喚警員的必要。

法官諭知待合議庭評議後再決定是否再次勘驗，並定10月9日審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保全員陳金順2023年1月24日酒後於超商門口與不相識的宋姓保全起衝突後殺死他。新北地院國民法庭依殺人罪重判陳無期徒刑，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
保全員陳金順2023年1月24日酒後於超商門口與不相識的宋姓保全起衝突後殺死他。新北地院國民法庭依殺人罪重判陳無期徒刑，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

國民法官 律師 殺人

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