影／新北男喝茫拍打警車遭盤查 竟趁機摸女警下體搶無線電

新北市35歲潘姓男子今年2月晚間酒後行經板橋區時，見1輛警車正在巡邏竟上前拍打警車。警方下車盤查時潘男突然伸手觸摸女警下體，還欲搶奪警員的無線電，過程中還攻擊另1名歐姓男警臉部，導致歐員眼鏡鏡框斷裂，當場遭逮捕送辦。法官日判決出爐依妨害公務判潘男有期徒刑3個月，可易科罰金。

據了解，擔任板模工的35歲潘姓男子，今年2月7日晚間8時許酒後步行經過板橋區時，發現1輛警車巡邏行經，潘男竟無故上前拍打警車。車上歐姓、吳姓男警及1名女警立即下車盤查潘男身分，潘男明知3人皆是依法執行公務的員警，卻意圖性騷擾，趁女警未能及時反應時，以右手隔著外褲觸摸女警的生殖器數秒。

隨後潘男還趁機伸手進巡邏車內，欲強取吳姓警員的無線電，歐姓警員立即上逮捕潘男，但潘男掙扎拒捕還徒手攻擊歐員臉部，導致歐員眼鏡鏡框斷裂，潘男旋遭警方壓制逮捕。詢後依性騷擾、妨害公務罪嫌將潘男移送新北地檢署。

案將檢察官提起公訴，新北地院法官日前判決，潘男的行為已觸犯妨害公務及 性騷擾防治法。法官考量潘男有前科紀錄，還以性騷擾、搶奪警用無線電或徒手攻擊等行為妨害警員執行職務，貶損公務員執法之公信與尊嚴，並侵害女警身體隱私造成女警身心受創。依妨害公務罪嫌判潘男有期徒刑3個月，可易科罰金。