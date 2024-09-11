快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬光中醫投資學校虧損連連 前董事長3人偷賣股被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在中國大陸、東南亞有多家據點的馬光保健集團，因孫公司新加坡愛信國際學院（簡稱AIS）虧損，不斷，集團計畫由子公司出售AIS公司61%股權，但該公司董事長黃章益、董事黃傳勝、黃博聞卻在重訊發布前，偷偷賣掉或購入馬光-KY股票，高雄地檢署偵結，今依違反證券交易法起訴黃傳勝等3人。

馬光保健集團在英屬開曼群島設立，在台發行馬光-KY股票，黃傳勝從2018年8月起擔任該公司總經理、董事，黃章益則為黃傳勝胞弟，2018年8月至2020年11月為馬光-KY董事長，黃博聞則為該公司董事，2022年6月接任董事長。

檢調查出，2019年3月間，馬光-KY旗下孫公司新加坡愛信國際學院（AIS）因營運、招生狀況不佳導致虧損，該集團計畫將子公司MKH持有的愛信國際學院61%股權出售，僅保留19%股權在手。

馬光-KY便於2019年3月25日召開董事會，討論AIS股權出售事宜，最終決定由MKH將AIS股權售予某音樂學院老師，並於同年5月6日再次召開董事會確認，5月16日並發布重大訊息。

但黃章益、黃傳勝兄弟檔及董事黃博聞，擔心重訊發布後恐影響馬光-KY股價，於是在董事會開完後，並於重訊發布前，以自己或他人帳戶指示親友出售或加碼購入馬光-KY股票。

今年3月間，高雄市調查處接獲馬光-KY內線交易情資，由雄檢檢察官吳韶芹指揮搜索，約談黃傳勝、黃章益、黃博聞及代操股票的親友等14人，其中黃傳勝、黃章益、黃博聞等3人，複訊後以40萬至60萬元交保候傳，並限制出境出海。

檢調查出，黃傳勝、黃章益兄弟，因提前知道重訊消息，出售或加碼購入股票，分別有擬制性規避損失78萬1650元、4萬700元，至於黃博聞，因加碼認購股票，靠內線擬制性獲利達42萬9830元。

雄檢今天偵結，認定3人違反證券交易法，將黃傳勝等3人提起公訴，考量黃傳勝、黃章益並未獲利，黃博聞繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑，至於協助買賣股票的親友、公司職員等人，檢方認為他們不知情，均不起訴處分。

馬光醫療集團前董事長黃傳勝等人涉嫌偷賣股票，今被檢方起訴。取自馬光中醫網站
馬光醫療集團前董事長黃傳勝等人涉嫌偷賣股票，今被檢方起訴。取自馬光中醫網站

兄弟 新加坡

延伸閱讀

國3新竹香山段轎車衝出邊坡 3人命大僅擦傷送醫

影／南部餐飲業注意！高雄女狂吃12次霸王餐 外型、容貌曝光

高雄女2年狂吃11次霸王餐檢方凍抹條 罕見求刑要她坐牢悔過

小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

相關新聞

影／新北男喝茫拍打警車遭盤查 竟趁機摸女警下體搶無線電

新北市35歲潘姓男子今年2月晚間酒後行經板橋區時，見1輛警車正在巡邏竟上前拍打警車。警方下車盤查時潘男突然伸手觸摸女警下...

馬光中醫投資學校虧損連連 前董事長3人偷賣股被起訴

在中國大陸、東南亞有多家據點的馬光保健集團，因孫公司新加坡愛信國際學院（簡稱AIS）虧損，不斷，集團計畫由子公司出售AI...

竊賊鎖定香油錢…直奔朝天宮大膽整箱抱走 監視器全都錄

雲林縣朝天宮除媽祖外，也供奉文昌帝君，許多信徒會放置准考證求考運，並添油香，一名林姓男子昨天清晨直奔文昌殿，將香油箱抱走...

影／面交4次…詐團騙了300萬還不夠 南警將計就計逮3嫌

台南市張姓中年男子遭電信投資詐騙，今年6月以來已陸續投資300多萬元，但詐團最近又要他再拿出400萬元，張察覺有異報警處...

忍不住就是想偷神像！法官裁定監護處分2年 執行前他又偷了

台南林姓男子因多次竊盜神像而被送辦，台南法院囑託鑑定，認他辨識行為能力顯著減低而令施予監護2年，未料，執行前，他於年初騎...

華碩子公司研揚爆內線交易 廣積董座林秋旭200萬交保

華碩集團子公司研揚科技與捷波資訊去年簽訂合作意向書，發布換股策略結盟重訊，因工業電腦大廠廣積科技為研揚法人董事，董事長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。