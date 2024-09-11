馬光中醫投資學校虧損連連 前董事長3人偷賣股被起訴

在中國大陸、東南亞有多家據點的馬光保健集團，因孫公司新加坡愛信國際學院（簡稱AIS）虧損，不斷，集團計畫由子公司出售AIS公司61%股權，但該公司董事長黃章益、董事黃傳勝、黃博聞卻在重訊發布前，偷偷賣掉或購入馬光-KY股票，高雄地檢署偵結，今依違反證券交易法起訴黃傳勝等3人。

馬光保健集團在英屬開曼群島設立，在台發行馬光-KY股票，黃傳勝從2018年8月起擔任該公司總經理、董事，黃章益則為黃傳勝胞弟，2018年8月至2020年11月為馬光-KY董事長，黃博聞則為該公司董事，2022年6月接任董事長。

檢調查出，2019年3月間，馬光-KY旗下孫公司新加坡愛信國際學院（AIS）因營運、招生狀況不佳導致虧損，該集團計畫將子公司MKH持有的愛信國際學院61%股權出售，僅保留19%股權在手。

馬光-KY便於2019年3月25日召開董事會，討論AIS股權出售事宜，最終決定由MKH將AIS股權售予某音樂學院老師，並於同年5月6日再次召開董事會確認，5月16日並發布重大訊息。

但黃章益、黃傳勝兄弟檔及董事黃博聞，擔心重訊發布後恐影響馬光-KY股價，於是在董事會開完後，並於重訊發布前，以自己或他人帳戶指示親友出售或加碼購入馬光-KY股票。

今年3月間，高雄市調查處接獲馬光-KY內線交易情資，由雄檢檢察官吳韶芹指揮搜索，約談黃傳勝、黃章益、黃博聞及代操股票的親友等14人，其中黃傳勝、黃章益、黃博聞等3人，複訊後以40萬至60萬元交保候傳，並限制出境出海。

檢調查出，黃傳勝、黃章益兄弟，因提前知道重訊消息，出售或加碼購入股票，分別有擬制性規避損失78萬1650元、4萬700元，至於黃博聞，因加碼認購股票，靠內線擬制性獲利達42萬9830元。