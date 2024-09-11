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忍不住就是想偷神像！法官裁定監護處分2年 執行前他又偷了
台南林姓男子因多次竊盜神像而被送辦，台南法院囑託鑑定，認他辨識行為能力顯著減低而令施予監護2年，未料，執行前，他於年初騎機車到東區某佛堂，兩度竊取裡頭黃財神、長壽五姊妹佛像被逮。台南地院認他犯竊盜罪2罪應執行3月。
林曾因竊盜案件，經台南地院、台南高分院及高雄高分院先後判處4月、8月、4月、4月、4月確定，經台南高分院定其應執行刑為1年6月，入監執行，於2019年6月間易科罰金出監。據查，林案均與偷神像有關。
經台南地院囑託嘉南療養院精神鑑定結果，認他有憂鬱症、疑似思覺失調症，他於竊盜行為時，辨識其行為能力受聽幻覺影響而顯著減低，依法減輕其刑，並諭知於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護2年。
法官考量林於本案行為當時距離前案判決確定未及半年，而該案諭知監護處分尚未執行，他行為當時，其憂鬱症、疑似思覺失調症既未受妥適處遇，仍處於病症影響而有辨識其行為合法性能力顯著減低情形，依法減輕其刑，但為累犯，並先加後減。
據調查，林在濟佛宮及安平城隍廟等宮廟，前後徒手竊取神像共6尊，經負責人訴請台南市警二分局及四分局偵辦。台南地院今年3月間認他犯竊盜罪共3罪、應執行5月，可易科罰金。
事隔5月，他騎乘機車至東區某佛堂，持不明鑰匙打開大門進入佛堂，徒手竊取黃財神佛像1尊得手後，騎車逃逸，數日後再以相同手法，竊取長壽五姊妹佛像1尊。負責人發現佛像不見後，報警處理，循線查獲。台南地院認他犯竊盜罪2罪應執行3月。
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