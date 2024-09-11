霸王餐累犯不改 檢求刑6月以上

27歲洪姓女子近年靠賴帳手法，吃遍高雄多家連鎖餐廳，即便有多次判刑、入監紀錄，洪女依然故我，今年8月1日、29日，分別前往兩家餐廳用餐，點了1469元、2272元餐點，兩手一攤喊沒錢，還嫌餐點「太貴」，雄檢依詐欺罪嫌起訴洪女，具體求刑6月以上，洪女外型豐腴，身高約160公分上下，留著一頭短髮，南部餐飲業者須多注意。

8月1日洪女到大遠百日式餐廳大戶屋用餐，一口氣點豬肉鍋定食、豬排蛋蓋飯、蕎麵湯麵3種主食，又加點抹茶冰淇淋、紅豆湯圓等6份點心，一個人就消費1469元，結帳時雙手一攤喊沒錢，店家報警，將洪女送辦。

不料月初被移送後，8月底又前往瓦城用餐，1個人點了2272元餐點，結帳時又兩手一攤喊沒錢，氣得業者報警提告。

雄檢偵辦時，發現洪女近2年因吃霸王餐，就有10件被地檢署起訴、判刑紀錄；即便被法院判拘役，得易科罰金，洪女也甘願入監，以服刑折抵飯錢。

因洪女有多次吃霸王餐前科，至今都學不到教訓，檢方依詐欺罪嫌將她起訴，罕見具體求刑6月以上，希望讓她在監獄關久一點，好好悔過，以免又有業者受害。