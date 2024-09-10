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華碩子公司研揚爆內線交易 廣積董座林秋旭200萬交保

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

華碩集團子公司研揚科技與捷波資訊去年簽訂合作意向書，發布換股策略結盟重訊，因工業電腦大廠廣積科技為研揚法人董事，董事長林秋旭利用掌握利多消息機會，提前進場買進捷波股票，甚至還「好康道相報」，將利多消息告知親友進場，總計林秋旭與廣積經理人吳洪斌、研揚經理人黃仁杰不法獲利360萬元，涉及內線交易罪。

調查局台北市調查處今天兵分20路搜索廣積、研揚與捷波3間公司，約談林秋旭共18人到案，台北地檢署檢察官劉韋宏複訊後，依違反證交法命林秋旭200萬元交保、捷波資訊大股東張鈺振50萬元交保、吳洪斌5萬元交保、黃仁杰請回，其餘人以10至60萬元交保。

據調查，多數到案人坦承內線交易，但仍有不少人供稱是依經驗判斷買股；總計林秋旭獲利200萬元、吳洪斌獲利150萬元。

研揚科技號稱AI人工智慧先驅，是工業嵌入式計算機平台設計、物聯網智能解決方案的領導者，2011年加入華碩集團。2023年3月22日，研揚與捷波資訊公布重訊，由研揚增資發行普通股，再1比2.5換股比例，收購捷波35.09%股權，溢價幅度超過3成。

調查發現，當時捷波資訊股價每股為20多元，林秋旭、吳洪斌與黃仁杰三組人馬認有利可圖，在股票禁止交易期間，以自己或親友名義事先買進捷波股票，待重訊公告股價上漲，從中賺取價差牟利。

林秋旭曾任主機板大廠邁肯電腦資深副總經理，在邁肯被德商Kontron購併後，林秋旭與邁肯工作夥伴開創廣積科技，經營團隊因有在邁肯時期累積的客戶基礎，快速在工業電腦產業中打出一片天。

廣積科技董事長林秋旭涉內線交保200萬元。記者房荷庭／攝影
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研揚科技經理人黃仁杰（左）涉內線遭檢調約談。記者房荷庭／攝影
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廣積科經理人吳洪斌涉內線交保5萬元。記者房荷庭／攝影
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內線交易

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