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大學男偷10元衛生紙判免刑 檢察官回應並研擬是否上訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣21歲男大生因內急偷一包10元衛生紙遭法辦，法官判決文引用「八尺門辯護人」影劇金句判免刑，文中除記載被告未有刑事前科紀錄，並指摘未妥適考量提供被告更多元處遇。對此，雲林地檢署今天作出回應，並指判決理由被告沒有刑事前案紀錄，顯然有誤，檢察官將研擬是否上訴。

雲林縣陳姓男大生今年4月到虎尾一家超商偷1包價值10元的隨身包衛生紙，被檢察官以竊盜罪起訴向法院請簡易判決，法官審理時，被告母親陪同出庭，陳述兒子除中度智能障礙，並患有多重疾病，包括腸躁症，認為陳男因一時內急才偷拿衛生紙。

法官引用「八尺門辯護人」影劇中辯護人對白，判陳男免刑，並指摘該案應考量提供多元處遇（意指應給予職權不起訴），經媒體報導，引起各界關注，雲林地檢署今天作出回應並說明對陳男聲請簡易判決原因，並強調法官判決文所指被告「無前科」，與事實有誤。

雲林地檢署表示，經查陳姓大學生除了今年4月偷衛生紙，早在今年3月間，也曾到某超市竊取物品遭移送法辦，檢察官審酌犯罪情節，也考量被告的背景，當時給予職權不起訴。由於被告除了竊盜案之外，還有其他案件在身並被起訴，目前也正在法院審理中。

基於上述情況，因被告已有前案被職權不起訴，檢察官對於被告行竊衛生紙一案，審酌其前案紀錄後再犯，經考量後才予以聲請簡易判決。檢方表示，由於衛生紙案判決文中記載被告沒有刑事前案紀錄，顯然有誤，因此檢察官正研擬是否再上訴。

針對雲林男大生偷10元衛生紙被起訴，法官判免刑並對處遇方式有所指摘，雲林地檢署今天作出回應和說明。記者蔡維斌／攝影
針對雲林男大生偷10元衛生紙被起訴，法官判免刑並對處遇方式有所指摘，雲林地檢署今天作出回應和說明。記者蔡維斌／攝影

檢察官 衛生紙 雲林

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