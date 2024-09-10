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5警勾結業者開立不實吊銷罰單 台南3警遭停職喊冤

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等4名代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，台南地院下午分業者及員警兩梯次召開準備庭，黃、陳及黃姓3警被訴貪汙罪嫌時均已停職，黃雖認罪，但對圖利事實及金額有意見外，其他2警否認犯罪，至於徐、馬姓2警涉及偽造文書等均認罪。

另王、徐、林、余姓代辦業者被訴使公務員登載不實罪嫌，王、林及余姓3業者均坦承犯行，請求法官給予緩刑機會。徐則說，借用王處所修車，曾依王指示將2台無牌車開往指定地點，讓員警開單後開回。他表示，不知道這是違法的。

檢方起訴黃、陳及黃3警涉圖利及行使公務員登載不實罪，僅黃1人認罪外，但對圖利事實及金額有意見。律師認黃因一時錯誤失去公職，是否構成圖利罪嫌仍有疑慮，且檢方依iRent租車平均每日租金來換不法利益，代表性不足。

陳的律師強調，陳並未配合代辦業者開單，當下員警看到無照違規不開單，反而才叫做圖利才對 。另名黃姓員警表示對事實沒意見，但主觀上沒有圖利犯意。他否認犯罪，也沒有配合業者開單，「遇到違規，我就舉發」。

另徐、馬姓兩警被控行使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，2警均認罪。其中，徐已分發至湖內警分局，另馬則在麻豆警分局服務。

檢方起訴，2022年起至2022年間，黃、陳、黃、徐、馬姓等5人，身為執行取締交通違規員警，與王、徐、林、余姓等人先刻意拆卸牌照，讓員警不實取締方式，刻意虛偽製造違規事項，再由警員配合逕行不實攔停舉發。

且未依規定當場禁止車輛行駛或移置保管，致使業者得逕將車輛駛離後，重新驗車申領新牌照立即上路，使車主得以免除3個月或6個月吊扣期間，無法使用車輛不利益，而獲取相當金額無形 利益，及免除每輛車至少1000元移置保管費用，業者則獲取高額代辦費用。

同時，檢方以iRent租車平均每日租金上限為2900元換算，車主所獲取不法利益計算式：（提前使用該車日數×每日租車費= 不法利益)，換算員警與業者圖利車主，總計26萬至548萬不等金額。

黃、陳及黃姓3警被訴貪汙罪嫌時均已停職，黃雖認罪，但對圖利事實及金額有意見外，其他2警否認犯罪，至於徐、馬姓2警涉及偽造文書等均認罪。圖／本報資料照
黃、陳及黃姓3警被訴貪汙罪嫌時均已停職，黃雖認罪，但對圖利事實及金額有意見外，其他2警否認犯罪，至於徐、馬姓2警涉及偽造文書等均認罪。圖／本報資料照

公務員 罰單 警察 車主

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