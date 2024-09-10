2天勒死祖孫3人 三重冷血女婿逃亡10天殺人起訴

新北市三重區今年5月中發生祖孫3屍命案，張姓男子疑似因感情不睦和金錢糾紛，涉嫌在2天內，先後冷血勒死陳姓妻子、劉姓岳母和陳姓繼子，將3名死者棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金及盜刷信用卡，逃亡10天才被捕。新北地檢署依家暴殺人罪嫌起訴張男，將全案交由新北地方法院國民法官審理。

檢警查出，24歲張男先在4月30日深夜至5月1日凌晨間，先在主臥室趁30歲妻子熟睡，一手用枕頭壓住妻子面部，一手勒住妻子脖子直到對方窒息而死。隔天5月2日凌晨3時許，張男再潛入睡在次臥室的69歲岳母房間，用雙手緊勒岳母脖子致死。

接著，張男在5月2日傍晚17時許，將3歲的繼子抱到主臥室，以雙手和充電線勒住繼子頸部，再將毛巾塞入繼子口中，使其窒息死亡。

張男殘忍殺害祖孫3人後，將妻子、岳母的身分證件、銀行存摺、信用卡、印章，以及岳母放在保險箱內的玉製手鐲、項鍊搜刮一空，隔天5月3日前往銀行盜領岳母15萬存款。

5月4到9日間，張男持續盜刷岳母信用卡42萬餘元換取現金，作為逃亡期間開銷，還不忘替自己的線上賭博儲值。直到5月12日落網前，張男還試圖偽填岳母個人資料，向銀行申請帳戶及金融卡，所幸及時為警逮捕。

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