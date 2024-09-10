科技偵查法修法錯誤 學審檢辯呼籲修法

立法院今年7月新增訂刑事訴訟法「特殊強制處分」關於科技偵查的修法，其中的救濟權設計惹議，檢察官改革團體「劍青檢改」批評司法院修法錯誤，賦予辯護人獨立抗告權、司法警察違法偵查缺乏救濟途徑，有違憲疑慮。經濟刑法學會與最高檢察署本月10日舉辦科技偵查處分救濟權研討會，集結學、審、檢、辯四方，檢討於該次修法發生重大錯誤並呼籲修法。

檢察總長邢泰釗表示，此議題攸關打詐，希望認真檢討。經濟刑法學會理事長李聖傑指出，打詐修法本是一樁美事卻發生錯誤。一是刻意排除對於司法警察違法科技偵查的抗告權，已有違憲之虞；二是違法訴訟法理賦予辯護人「獨立抗告權」，恐淪為詐團律師盯梢之用，盼立法院各黨團修法補救。

由於此次錯誤修法源自立院黨團協商時遭植入錯誤條款，條款出自司法院，引起學界與實務界批判。

國立台灣大學法學院教授林鈺雄批評，各黨團怎麼會弄出這麼一個前所未見的版本？根本是黑箱修法。他說，司法院版本型塑出辯護人的獨立抗告權，由於劍青檢改提出聲明質疑，才讓司法院趕緊限縮解釋，肯定劍青檢改的貢獻，而新法排除掉科偵警察處分的救濟權，並非單純疏漏。他提到，針對司法警察處分當然應該賦予救濟權，這是法學的ABC，應該盡速修法補救。

數名刑事法學者及審檢辯專家均直言，必須儘速修法補救，劍青檢改成員林達、蕭永昌、律師紀凱峰及陳重言等人均指出，修法補救迫切。

台灣高等法院法官鄭煜仁及施育傑指出，有權利就有救濟，是法律系的基本概念，科偵處分在法理上不應排除在外。與會的學界與實務界人士幾乎一面倒呼籲立法院重新修法，要求各黨團在打詐民生法案捐棄成見，盡速制訂正確的法案。

台北大學法律系教授王士帆質疑，修法過程每個版本都很正常，為何最後通過的版本卻出現異常？他指出，救濟權根本不應該發生爭議，現在新法卻出現這麼大的爭議，令人費解。

王士帆說，自從111年憲判字第1號強制抽血酒測、第7號辯護人救濟權、第16號強制採尿，都呈現救濟權是司法人權的趨勢。尤其，2001年大法官釋字第535號要求警察臨檢應當有救濟權，2003年新修「警察職權行使法」對於科技工具使用及異議權都明確入法。如今已2024年，怎麼科技偵查處分反而排除了救濟權的設計？應該盡速修法補救，提出修法三方案，請立法院參考採納。

劍青檢改成員、檢察官林達說，司法提案權由司法院掌管，違反當代民主憲政三權分立的設計原理，司法本來就應該掌管審判，不應介入政策與立法提案，並出示1982年審檢分立當時，司法院和行政院用鋼筆字寫下的法規主辦協議書，指出當初毫無邏輯、違反政治學理，恣意分配訴訟法由司法院主管，實體法由法務部主管，導致體制混亂。

尤其，在這次科技偵查修法，更明顯看到體制運作導致的錯誤結果，科技偵查本來就應該放在刑事訴訟法之內，但是主管訴訟法的司法院卻長期不想管，導致修法延宕6年，最後黨團協商的臨門一腳，卻又可以挾主管法規之姿，突然夾帶錯誤法條，又不用負任何政治責任。林達也指出，應該盡速修法，不要再讓司法院主導此次修法，請立法院各黨團負起責任。

紀凱峰說，科技偵查處分的救濟權應該趕快修法補救，司法院的法律提案權早該廢止，在三權分立之下，司法應負責審判，修法立法本是行政部門和立法部門的事，法官依法審判並對法律進行違憲審查，不應涉入立法過程，甚至變成主導者。

劍青檢改在修法後仔細檢查新法文字，發現出現重大錯誤，於今年8月5、6日兩度發聲明，批判司法院惡意提供錯誤版本。

經濟刑法學會主辦本次研討會，最高檢察署、新時代法律學社和台灣法學會刑事法委員會共同協辦。