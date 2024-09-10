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柔性司法沒偏廢 法務部長探視「吳銘漢夫婦命案」遺孤

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部鄭銘謙今天與犯罪保護協會探望發生在33年前汐止「吳銘漢夫婦命案」的遺孤吳東諺，並致贈中秋慰問禮，表達誠摯關；鄭銘謙說，吳東諺對生命的熱愛及堅持以及不向命運低頭的毅力及努力，是眾人的榜樣。

1991年發生在新北市汐止區的強盜殺人案，吳銘漢、葉盈蘭夫婦的6歲獨子吳東諺目睹雙親喪命，罹患肌肉萎縮症，迄今臥病在床；命案兇嫌王文孝被判處死刑定讞，早已伏法，而被捲入此案的蘇建和「3死囚」歷經再審，獲判無罪確定。

過去，因犯罪被害人的保障不足，前法務部長蔡清祥在任時，每年探望吳東諺，鄭銘謙也認為柔性司法不能偏廢，「蔡規鄭隨」也安排探望行程。

鄭銘謙今天由犯保協會董事長張斗輝、士林地檢署檢察長顏迺偉、犯保協會士林分會主委林志銜、保護司督導參事林嚞慧、部長辦公室主任陳玉萍等人陪同前往汐止探視吳東諺，再前往汐止山區「拱北殿」參加馨生關懷服務據點的揭牌儀式。

鄭銘謙在探望吳東諺的過程中，聆聽吳家所面臨的困境與需求，叮囑犯保協會同仁應切實落實新修正的「犯罪被害人權益保障法」，為吳家提供最適切的保護服務；法務部說，犯保協會士林分會自今年5月起，開始每月額外提供重傷照顧生活津貼給吳家。

法務部長鄭銘謙今天探視吳東諺。圖/法務部提供
法務部長鄭銘謙今天探視吳東諺。圖/法務部提供

汐止 法務部 鄭銘謙

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