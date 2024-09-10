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美加華僑受害…台灣淪詐欺之島 法院狠酸：打詐國家隊至今沒成效

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓男子出資在台中成立電信詐騙集團，以手機個資外洩為由向美國加拿大117名華僑行騙，檢方起訴痛批他害台灣淪為「詐欺之島」惡名，法院審理時也直言，國內詐騙氾濫使司法機關癱瘓，政府成立打詐國家隊「至今無明顯成效」，考量黃涉案已詰問完畢，命他30萬交保、施以科技監控。

檢警調查，黃男2023年7月在台中出資成立電信詐騙機房，由成員透過不詳管道取得被害人個資，並鎖定在美國、加拿大的華僑，以佯稱是Rogers電信公司客服人員、領導等，向當地華人誆稱「手機有異常發送騷擾簡訊，可能是個資外洩且門號被盜辦，須向公安報案。」

被害人一但信以為真，詐團就再將電話轉接給冒充大陸公安、檢察官的第二、第三線話務手，並表示要做資金清查，造成數名華僑上當依指示匯款。

台中地檢署去年破獲旗下多名成員，統計該團冒充電信人員詐騙美國、加拿大華人多達117人，且共犯都在台灣，被害人求助無門，使台灣淪為「詐欺之島」、「詐騙王國」等惡名，貽笑國際，痛斥詐團蠹食社會互信基礎，先行起訴多名成員，法院已依詐欺等罪判2至6年不等。

檢方循線溯源，再抓到幕後出資的黃姓男子，今年4月組織犯罪等罪嫌起訴、移審，均收押禁見，黃男多次聲請解除禁見、停止羈押。

台中地院指出，黃男仍否認犯罪，但依檢方證據認為其嫌疑重大，且該詐團機房去年9月被查獲後，黃就多次變換住所，開車刻意迂迴混淆監視器，甚至共犯落網時他就換發護照準備出國，可見有潛逃海外能力。

法院也考量，黃男出資的詐團有高度分工，被害人多達117人，成員打電話行騙上千次，是個分工縝密的大規模電信詐騙犯罪，透過網路經營成本低，獲利卻頗豐，且因經濟誘因高，難保他獲釋放不會再犯。

中院也說，國內詐騙案極為氾濫，案件數量居高不下，已使警察、司法機關幾近癱瘓，更直言「就算政府成立跨部會打詐國家隊，至今也未見任何明顯成效」，一度裁定延長羈押。

法院考量，黃自偵查中被羈押超過8個月，全案審理已辯論終結、證人詰問完畢，9月裁定他30萬元交保、限制住居，為了防止他逃亡，也一併諭知他使用科技監控設備8月，期間若無故不到庭、違反規定或破壞設備，得命再行羈押。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

加拿大 美國 電信詐騙

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