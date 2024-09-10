影／南部餐飲業注意！高雄女狂吃12次霸王餐 外型、容貌曝光

27歲洪姓女子近年靠賴帳手法，吃遍高雄多家連鎖餐廳，即便有多次判刑、入監紀錄，洪女依然故我，今年8月1日、29日，又前往兩家餐廳用餐，點了1469元、2272元餐點，又兩手一攤喊沒錢，甚至嫌棄餐點「太貴」，雄檢今依詐欺罪嫌起訴洪女，洪的樣貌也曝光，南部餐飲業者須多注意。

今年8月1日洪女到大遠百日式餐廳大戶屋用餐，一口氣點了豬肉鍋定食、豬排蛋蓋飯、蕎麵湯麵3種主食，又加點了抹茶冰淇淋、紅豆湯圓等6份點心，當天一個人就消費1469元。但結帳時，洪女卻雙手一攤喊沒錢付，店家報警處理後，將洪女依詐欺罪嫌移送法辦。

不料月初被移送後，同年8月底又前往瓦城用餐，1個人點了2272元餐點，結帳時又兩手一攤喊沒錢，氣得業者報警提告。

雄檢偵辦時，發現洪女近2年吃霸王餐前科累累，前年2月17日下午3點多，她到連鎖壽司店用餐，消費840元後，向店家聲稱忘了帶錢，被警方帶走後，隔天離開台南地檢署，又到台南某五星級飯店吃飯，餐費達4884元，因賴帳又被移送法辦，台南地院以詐欺罪判拘役50天，得易科罰金。

眼見吃霸王餐入監還能吃免錢飯，洪女出獄後故技重施，吃遍南部多間百貨公司美食街跟知名連鎖餐廳，每次都吃完不付錢，多案被法官依詐欺罪判拘役40天至50天，或判罰1萬至2萬5千元不等的罰金，且洪也沒繳納罰金，寧願入監以服刑抵飯錢。

雄檢偵辦後，認為洪女有多次吃霸王餐被判刑紀錄，2年來卻都學不到教訓，今依詐欺罪嫌將她起訴，並具體求刑6月以上，希望讓她在監獄關久一點，好好悔過，以免又有無辜業者受害。