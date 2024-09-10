快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

影／南部餐飲業注意！高雄女狂吃12次霸王餐 外型、容貌曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

27歲洪姓女子近年靠賴帳手法，吃遍高雄多家連鎖餐廳，即便有多次判刑、入監紀錄，洪女依然故我，今年8月1日、29日，又前往兩家餐廳用餐，點了1469元、2272元餐點，又兩手一攤喊沒錢，甚至嫌棄餐點「太貴」，雄檢今依詐欺罪嫌起訴洪女，洪的樣貌也曝光，南部餐飲業者須多注意。

今年8月1日洪女到大遠百日式餐廳大戶屋用餐，一口氣點了豬肉鍋定食、豬排蛋蓋飯、蕎麵湯麵3種主食，又加點了抹茶冰淇淋、紅豆湯圓等6份點心，當天一個人就消費1469元。但結帳時，洪女卻雙手一攤喊沒錢付，店家報警處理後，將洪女依詐欺罪嫌移送法辦。

不料月初被移送後，同年8月底又前往瓦城用餐，1個人點了2272元餐點，結帳時又兩手一攤喊沒錢，氣得業者報警提告。

雄檢偵辦時，發現洪女近2年吃霸王餐前科累累，前年2月17日下午3點多，她到連鎖壽司店用餐，消費840元後，向店家聲稱忘了帶錢，被警方帶走後，隔天離開台南地檢署，又到台南某五星級飯店吃飯，餐費達4884元，因賴帳又被移送法辦，台南地院以詐欺罪判拘役50天，得易科罰金。

眼見吃霸王餐入監還能吃免錢飯，洪女出獄後故技重施，吃遍南部多間百貨公司美食街跟知名連鎖餐廳，每次都吃完不付錢，多案被法官依詐欺罪判拘役40天至50天，或判罰1萬至2萬5千元不等的罰金，且洪也沒繳納罰金，寧願入監以服刑抵飯錢。

雄檢偵辦後，認為洪女有多次吃霸王餐被判刑紀錄，2年來卻都學不到教訓，今依詐欺罪嫌將她起訴，並具體求刑6月以上，希望讓她在監獄關久一點，好好悔過，以免又有無辜業者受害。

洪女外型豐腴，身高約160公分上下，留著一頭短髮，8月兩次被警方查獲時都裝傻，被問有沒有錢或者是有沒有親友能付錢，都拒絕回答，還嫌餐點「太貴」，今洪女外貌也曝光，提醒餐飲業者注意。

洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝
洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝
洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝
洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝
洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝
洪女在高雄、台南等地出沒，每次點上數千元餐點，最終雙手一攤喊沒錢，和許多業者受到損失。記者張議晨／翻攝

詐欺 霸王餐 餐廳

延伸閱讀

Q2七都高雄房價最強 李同榮：買房選攻守得宜四大要件

高雄女2年狂吃11次霸王餐檢方凍抹條 罕見求刑要她坐牢悔過

高雄林園凶殺案 男子頭頸中刀生命垂危

高雄美國學校辦大學招生博覽會 吸南台灣300高中生參加

相關新聞

影／南部餐飲業注意！高雄女狂吃12次霸王餐 外型、容貌曝光

27歲洪姓女子近年靠賴帳手法，吃遍高雄多家連鎖餐廳，即便有多次判刑、入監紀錄，洪女依然故我，今年8月1日、29日，又前往...

美加華僑受害…台灣淪詐欺之島 法院狠酸：打詐國家隊至今沒成效

黃姓男子出資在台中成立電信詐騙集團，以手機個資外洩為由向美國、加拿大117名華僑行騙，檢方起訴痛批他害台灣淪為「詐欺之島...

國際警察合作論壇今登場 39國代表與會研討跨境打詐

警政署承辦國際警察合作論壇今明兩天舉行，邀39國代表與會，以打擊跨境詐欺為重點，研討電信與網路科技犯罪、人口販運與詐欺犯...

不滿流浪貓住家附近便溺 台南八旬婦投放農藥毒殺下場慘

楊姓婦人不滿愛貓人士餵食流浪貓，在台南住家附近隨意便溺，今年1月間在水溝內投放毒餌及摻有毒餌白帶魚，致流浪貓誤食毒發死亡...

高雄女2年狂吃11次霸王餐檢方凍抹條 罕見求刑要她坐牢悔過

27歲洪姓女子今年8月到大遠百餐廳吃了1469元，但要結帳時卻雙手一攤喊沒錢，業者無奈報警對洪女提告，雄檢偵辦時，發現洪...

疑檢舉別人違規…台中女慘遭2男拿雞糞猛潑一身惡臭

台中廖姓男子懷疑陳姓女子是檢舉達人，心生不滿找來胡姓友人想教訓她，趁著對方外出時到其社區大門守候，一待陳女現身就各持1桶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。