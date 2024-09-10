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國際警察合作論壇今登場 39國代表與會研討跨境打詐
警政署承辦國際警察合作論壇今明兩天舉行，邀39國代表與會，以打擊跨境詐欺為重點，研討電信與網路科技犯罪、人口販運與詐欺犯罪、非法金流與金融洗錢、新型虛擬貨幣犯罪，盼強化國際警政合作。
論壇由內政部、外交部、陸委會主辦，邀67名國際組織、國外執法機關專家及代表與會，有駐台使節及我國警察機關人員與執法專家共39國219人出席，加上參與線上會議各國執法人員，共45國2672人參加。
這次以打擊跨境詐欺為重點，規劃主題演講及4場專題研討，議題有電信與網路科技犯罪、人口販運與詐欺犯罪、非法金流與金融洗錢、新型虛擬貨幣犯罪，由歐美及亞太地區執法專家擔任演講人、主持人、講者及與談人，分析打詐挑戰、分享執法經驗及提出對策。
論壇今在台北美福大飯店開幕，行政院長卓榮泰、國際警察首長協會（IACP）會長Wade Carpenter、外交部長林佳龍、內政部長劉世芳致詞，與陸委會副主委梁文傑、警政署長張榮興、帛琉國務部長Gustav Aitaro、巴拉圭警政署長Carlos Humberto Benítez González主持開幕儀式。
警政署說，期待在情報共享、技術交流、跨國法律協調、緝捕海外逃犯等加強國際合作，研討會為各國相關領域學者專家、刑事司法及警政人員提供交流平台，建立打擊跨境犯罪合作關係。
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