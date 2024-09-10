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大同公司抗彈布貨款案 二審判國防部付1225萬元

中央社／ 台北10日電

大同公司不服抗彈纖維布標案貨款，國防部沒收履約保證金及罰違約金共新台幣6160萬元，提給付貨款訴訟，經一審敗訴提起上訴。二審今天判決國防部應給付1225萬元，可上訴。

二審台灣高等法院指出，逾期違約金約定為損害賠償總額預定性質，本件採購案主要是向大同公司採購抗彈布壓製成國軍使用的防彈衣，事涉國防安全及需求，具有高度公益性及必要性，未能即時壓製充足的合格防彈板，相當程度損及國家及人民利益，造成行政人力浪費，影響後續業務推動，難謂國防部未受有損失。

但是國防部自承無法計算具體損害數額，也無法計算挪用其他備品損害，又未交貨部分遭解除契約，未取得價金，沒收履約保證金外，已扣抵逾期違約金共新台幣4900萬元。

二審合議庭審酌後，認定本件以契約總價20%計罰逾期違約金尚屬過高，應核減為契約總價15%即3675萬元，經計算，判決大同公司僅能請求國防部支付（返還）逾期違約金1225萬元，全案可上訴。

全案緣於，國防部在民國107年公開招標，分別採購2組抗彈纖維布各1億7500萬元及7000萬元，大同公司與大眾電腦併列得標，並約定各自均分採購案。

判決指出，因大同公司交貨的原料遭質疑是以大陸進口的紗線，國防部要求大同依契約約定，提出原料產地非大陸的證明文件，生產製程後來暫停。

判決指出，雙方經函文往返，國防部於108年6月間同意大同公司以法院公證文件，證明產品及原料都符合契約規定是國產，但部分貨品仍逾期交貨。

國防部依照契約規定，沒收大同公司的履約保證金新台幣1260萬元，以及拒絕給付部分貨款即逾期違約金4900萬元。

大同公司控告國防部，提起給付貨款訴訟，一審台北地院認定國防部依約處理，大同公司主張無理由，判大同公司敗訴，大同不服提起上訴，二審由高院審理。

台幣 國防部 履約保證

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