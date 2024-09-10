不滿流浪貓住家附近便溺 台南八旬婦投放農藥毒殺下場慘

楊姓婦人不滿愛貓人士餵食流浪貓，在台南住家附近隨意便溺，今年1月間在水溝內投放毒餌及摻有毒餌白帶魚，致流浪貓誤食毒發死亡，愛貓人士報警處理，經動物防疫保護處採驗現場毒餌及其遺體胃內成分而送辦，年逾80歲的她違反不得任意宰殺動物罪處拘役30日，併科罰金10萬元。

據調查，楊婦不滿流浪貓在住家附近隨意便溺，1月31日下午2時前，在庭院水溝內，投放農藥納乃得、托福松的紅色毒餌，及摻有紅色毒餌白帶魚後離去，致流浪貓於同日下午誤食後，下午4許毒發死亡，經愛貓人士發覺後報警處理。

案發後，警方協同台南市動物防疫保護處、農業部農業藥物試驗所採驗現場毒餌及貓隻遺體胃內成分，確認毒餌成分。

楊婦於台南地院審理時自白，愛貓人士於警詢、偵訊時指訴，並有動物防疫保護處及農業藥物試驗所檢驗報告，以及現場楊婦投放紅色毒餌在水溝及摻入毒餌白帶魚照片、流浪貓倒臥車庫死亡照片等證據佐證，事證明確。

法官認她犯動物保護法第25條第1款違反不得任意宰殺動物罪外，同時，她行為時年滿80歲，依刑法第18條第3項規定，減輕其刑。

台南地院審酌，楊婦不思以平和方式處理、解決流浪貓所生困擾，竟投放含有農藥納乃得及托福松紅色毒餌及摻有毒餌白帶魚，致流浪貓食用後死亡，足見法治觀念淡薄，所為也未尊重動物生命權，應予非難。