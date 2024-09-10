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桃園男子兩度縱火致1死 判刑14年定讞

中央社／ 台北10日電

桃園陳姓男子111年9月於公寓樓梯間縱火，未造成人員傷亡，同年10月間在另處公寓樓梯間縱火導致1死。一、二審考量陳男中度智能障礙等情形判刑14年，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，陳男於民國111年9月3日凌晨，在桃園市萬壽路一家瓦斯行旁的公寓樓梯間，持打火機點燃放在瓦斯桶上的雨衣，導致瓦斯桶燻黑、變形。

111年10月13日凌晨，陳男另在龜山區復興路一處公寓樓梯間燃燒雨衣，火勢隨即延燒至騎樓內機車及高壓電板，並順勢向上延燒，導致公寓內1名印尼籍看護身亡、4人受傷、2人及時獲救。

一審桃園地方法院認為，陳男有中度智能障礙，犯後坦承全部犯行，雖未與被害人等達成和解或賠償，但於審理時表示不會再犯，堪認其犯後態度尚可。

一審依放火燒燬住宅以外之他人所有物、殺人等罪，判處陳男應執行有期徒刑14年，令入相當處所監護5年。

案經陳男上訴，二審由台灣高等法院審理。陳男上訴主張，他因心智障礙而持續處於欠缺辨識能力的程度，應依刑法第19條第1項規定不罰。

二審認為，陳男能判斷犯案時機、地點、手法，且具體陳述犯案過程，犯案後又曾在遠處觀望，確認火勢擴大後才離去，難認陳男行為時辨識力、控制力有顯著降低，駁回上訴維持原判。

陳男不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回上訴，全案定讞。

公寓 桃園 縱火

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