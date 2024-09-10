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疑檢舉別人違規…台中女慘遭2男拿雞糞猛潑一身惡臭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子懷疑陳姓女子是檢舉達人，心生不滿找來胡姓友人想教訓她，趁著對方外出時到其社區大門守候，一待陳女現身就各持1桶雞糞朝她潑，陳女遭襲被潑得滿身衣服、褲子都是惡臭堅持提告；法院審酌2人明知潑糞有侮辱、毀損故意仍為之，從重依毀損罪判2人各拘役40日，可上訴。

檢警調查，廖男（63歲）不滿陳姓女子疑似有在檢舉交通違規，2023年9月1日一早和胡姓友人（45歲）搭車到陳女住的社區門口，廖、胡遂在大門前埋伏，一見陳女騎機車回來時，竟公眾拿著裝有雞糞的水桶朝對方潑灑。

陳女猝不及防，被潑得滿身都是雞糞，包括衣服、褲子都沾染，難以清除臭味，造成衣褲美觀功能不堪使用，陳不甘預害也報警提告。檢方開庭時，廖男、胡男經傳訊都未到庭，但2人當時在警詢時均坦承不諱，並有現場監視器畫面可佐。

檢方認為，朝人潑糞根據一般社會通念，足以表徵對他人輕蔑、侮辱及貶損之意，使他人感到受辱、難堪而損及其名譽、尊嚴及社會評價，且遭潑糞物品清洗不易，還會散發惡臭、留有汙漬造成不堪使用，這是眾所周知事實。

檢方指出，廖、胡是智識正常成年人，卻仍公然朝陳女潑糞，顯有侮辱、毀損犯意，均涉犯強暴侮辱、毀損等罪嫌，2罪想像競合，從重依毀損罪嫌起訴2人。

台中地院審酌，廖男、胡男不能克制、控管自己情緒，斟酌其使用強暴手段、對陳女名譽權侵害，並考量犯後坦承認罪，但沒有和陳達成和解，依致令他人物品不堪用罪判2人各拘役40日，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

提告 潑糞 監視器

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