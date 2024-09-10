高雄女2年狂吃11次霸王餐檢方凍抹條 罕見求刑要她坐牢悔過

27歲洪姓女子今年8月到大遠百餐廳吃了1469元，但要結帳時卻雙手一攤喊沒錢，業者無奈報警對洪女提告，雄檢偵辦時，發現洪女霸王餐前科累累，近2年多次被法院判刑，檢方見洪女不知悔改，依詐欺罪嫌將她起訴，並具體求刑6月以上，讓洪女去牢裡吃免錢飯。

今年8月間，洪女到大遠百日式餐廳大戶屋用餐，一口氣點了豬肉鍋定食、豬排蛋蓋飯、蕎麵湯麵3種主食，又加點了抹茶冰淇淋、紅豆湯圓等6份點心，當天一個人就消費1469元。但結帳時，洪女卻雙手一攤喊沒錢付，店家報警處理後，將洪女依詐欺罪嫌移送法辦。

雄檢偵辦時，發現洪女近2年吃霸王餐前科累累，前年2月17日下午3點多，她到連鎖壽司店用餐，消費840元後，向店家聲稱忘了帶錢，被警方帶走後，隔天離開台南地檢署，又到台南某五星級飯店吃飯，餐費達4884元，因賴帳又被移送法辦，台南地院以詐欺罪判拘役50天，得易科罰金。

沒料洪女死性不改，出獄後吃遍南部多間百貨公司美食街跟知名連鎖餐廳，每次都吃完不付錢，被法官依詐欺罪判拘役40天至50天，或判罰1萬至2萬5千元不等的罰金，且洪也沒繳納罰金，寧願入監以服刑抵飯錢。