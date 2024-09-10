雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴

1名被害者遭詐騙集團以投資未上市股票為由，不到半年詐取近新台幣5000萬元。檢警調查，查獲某銀行張姓經理配合車手解除風控提鉅款，雲檢偵結，依詐欺罪嫌等起訴15人。

台灣雲林地方檢察署今天表示，被害者誤信網路上高額回本及保證獲利的未上市股票投資，2023年3月起陸續將積蓄投資未上市股票，直到去年7月驚覺受騙，報警處理。

雲林地檢署指揮內政部警政署刑事警察局、雲林縣警察局刑警大隊調查，發現詐騙集團利用黎姓男子虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領鉅額現金。

檢方說，車手到銀行提款贓款後，再以匯款或購買虛擬貨幣，層層轉回前端詐騙集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，意圖使他人逃避刑事追訴。

雲檢偵辦中發現58歲張姓經理及37歲滕姓理財專員疑涉勾結車手，陪同取款車手臨櫃提款，且以認識貴賓客戶為由，導致銀行提高每日提款額度並解除風控、不予審查提領等方式，放任車手提領大額贓款，兩人從中收取詐騙集團現金。

檢警4月到6月陸續查獲11名車手、水房集團首腦40歲林姓男子、張姓經理、滕姓理財專員與人頭帳戶黎姓男子，查扣100餘萬元現金、黃金與名錶等贓證物；林姓男子等15名嫌疑人分別涉及詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌，日前偵結，依法起訴。