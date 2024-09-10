「台灣神皂」可治病7年吸金逾5億 凱強生負責人被收押

凱強生公司出售單顆數千元的「台灣神皂」，號稱可改善疤痕還標榜是全球唯一可食用肥皂，橋頭檢調接獲檢舉，深入追查才發現該公司以傳銷手法招攬投資，7年內吸金逾5億元，橋檢日前指揮高雄市調處搜索，帶回童姓負責人及林姓總監，童複訊後依銀行法聲押獲准，林女25萬元交保，實際被害人數待清查。

檢調查出，童男2017年起陸續以凱強生公司、亞芙生技、火耀生技等名義，在全台各地開辦說明會，不僅宣傳號稱有治療效果的「台灣神皂」，還推出多款號稱純天然的清潔、盥洗用品。該公司商品高昂，最高級的台灣神皂單顆要價數千元，童男等人利用肥皂、盥洗用品等產品，吸引長者入會。

等長輩參與說明會後，童男等人再於會中推展「神皂館專案」、「SOHO鑽石加盟店」、「電力1000終老」、「6000消費專案」、「39000手機打卡專案」等投資方案，以保證獲利及每月發放現金及提供國外旅遊等方式，吸引民眾投資。

去年6月間，全台各地陸續傳出有會員受騙等訊息，橋頭地檢署獲報後指揮高雄市調查處偵辦，日前由主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭發動搜索，帶回凱強生童姓負責人、林姓總監及公司幹部、講師等人到案。

檢調查出，童男自2017年起，經會員以現金存款或網路轉帳方式，匯入凱強生、亞芙生技、火耀生技公司帳戶金額就高達5億餘元，全案經檢察官陳韻庭、周韋志、李明昌、周子淳訊問後，認童男違反銀行法規定，考量仍有共犯在外，向橋頭地院聲押獲准，林姓總監則以25萬元交保。