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屏東議員郭再添服務處動私刑 手機被扣求法院返還被打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東無黨籍縣議員郭再添涉嫌將林姓車手拘禁在服務處內，還把人裝入木箱載到山區工寮等多處限制行動，直到林趁隙逃脫報案，郭的犯行才曝光，橋頭地檢署依加重妨害自由罪嫌起訴。由於橋檢偵辦期間，郭的4支手機被扣押，他以選民服務等理由，聲請返還4支扣案手機，但最近被橋頭地院判決駁回。

該名林姓車手與郭再添外甥互控私吞詐團逾200萬元，去年10月，郭再添將林私刑拘禁在服務處內，先在服務處內凌虐林男，還將林帶往郭妻經營的民宿內，及高樹、旗山兩處工寮，林男被拘禁施虐兩天，才藉手機簡訊傳送位置向外求救，終得以脫困。

去年12月14日，橋檢主任檢察官蘇恆毅、檢察官鍾葦怡指揮警調兵分三路，搜索郭住處及服務處等地，並傳喚郭到案說明，檢認郭涉犯妨害自由罪嫌重大，且有串證之虞，當天即向橋頭地院聲押禁見獲准，今年初依剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌將他起訴。

郭再添移審後被橋頭地院裁定15萬元交保，橋檢偵辦時，他持有的4支手機被扣，郭再添指手機內存有議會相關資訊紀錄及議員通訊聯繫個資，並為他與官員及選民聯繫與服務之用，聲請橋院發還。

但地院法官認為，4支手機內有無犯罪證據或為供犯罪之用，仍有待進一步審理釐清，若逕予發還，恐有未當，裁定駁回他聲請，乃可抗告。郭再添涉嫌妨害自由等罪部分，目前仍由承辦法官審理中。

屏縣無黨籍現任議員郭再添。記者劉星君／翻攝
屏縣無黨籍現任議員郭再添。記者劉星君／翻攝

檢察官 議員 車手

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