郭璽指趙少康私吞3億競選經費 北檢續查今處分不起訴

海軍前顧問郭璽去年指控，時任國民黨副總統候選人趙少康曾私吞新黨3億元競選經費，兩人互告涉犯選罷法及加重誹謗等罪，均處分不起訴。趙少康聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，台北地檢署今偵結，考量郭璽未逾越合理評論範疇，處分不起訴。

檢方指出，去年12月7日，郭璽參與網路節目「凝觀說說看」提及，「趙少康私吞83年台北市長競選結餘款新台幣3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」與「監察院前院長王建煊非常厭惡趙少康把新台幣3億新黨競選經費吞了」等語。

對此，趙少康提告郭璽，涉犯總統副總統選舉罷免法第90條之意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

郭璽則反告趙少康，涉犯公職人員選舉罷免法第104條第1項之意圖使候選人當選或不當選，以文字散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

郭璽辯稱，黨內的人都知道這些事，王建煊也曾在節目上說「不能說他有或沒有」。檢方指出，王建煊曾在YouTube頻道「筱君台灣PLUS」去年12月間的影片中，主持人詢問王建煊有關趙少康捲款退黨一事時，王說「不能說他有或沒有」，因影片與郭所辯內容相符，郭璽是根據公開資料提出個人看法，討論公益有關事項，罪嫌不足，郭璽處分不起訴。

趙少康辯稱，他以郭璽所言作為發表評論的依據，無虛構情事。檢方指出，趙少康出於自衛與自辯而提告郭璽，難認有誹謗或意圖使候選人當選或不當選傳播不實之事的主觀犯意。再者，雙方均有自由表達意見權利，郭璽在節目中質疑趙少康，趙也有相同的權利回應與評論，尚在言論自由保護範圍，罪嫌不足，趙少康獲不起訴處分。

之後，趙少康聲請再議，高檢署認為趙少康聲請再議有理由，將案件發回北檢續查。