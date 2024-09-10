快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭璽指趙少康私吞3億競選經費 北檢續查今處分不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

海軍前顧問郭璽去年指控，時任國民黨副總統候選人趙少康曾私吞新黨3億元競選經費，兩人互告涉犯選罷法及加重誹謗等罪，均處分不起訴。趙少康聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，台北地檢署今偵結，考量郭璽未逾越合理評論範疇，處分不起訴。

檢方指出，去年12月7日，郭璽參與網路節目「凝觀說說看」提及，「趙少康私吞83年台北市長競選結餘款新台幣3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」與「監察院前院長王建煊非常厭惡趙少康把新台幣3億新黨競選經費吞了」等語。

對此，趙少康提告郭璽，涉犯總統副總統選舉罷免法第90條之意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

郭璽則反告趙少康，涉犯公職人員選舉罷免法第104條第1項之意圖使候選人當選或不當選，以文字散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

郭璽辯稱，黨內的人都知道這些事，王建煊也曾在節目上說「不能說他有或沒有」。檢方指出，王建煊曾在YouTube頻道「筱君台灣PLUS」去年12月間的影片中，主持人詢問王建煊有關趙少康捲款退黨一事時，王說「不能說他有或沒有」，因影片與郭所辯內容相符，郭璽是根據公開資料提出個人看法，討論公益有關事項，罪嫌不足，郭璽處分不起訴。

趙少康辯稱，他以郭璽所言作為發表評論的依據，無虛構情事。檢方指出，趙少康出於自衛與自辯而提告郭璽，難認有誹謗或意圖使候選人當選或不當選傳播不實之事的主觀犯意。再者，雙方均有自由表達意見權利，郭璽在節目中質疑趙少康，趙也有相同的權利回應與評論，尚在言論自由保護範圍，罪嫌不足，趙少康獲不起訴處分。

之後，趙少康聲請再議，高檢署認為趙少康聲請再議有理由，將案件發回北檢續查。

北檢偵辦，考量郭璽根據公開資料，提出個人看法，難認主觀上有惡意詆毀趙少康、傳播不實之事的犯意，且案發時趙少康為時任副總統參選人，郭璽所言攸關公共利益，客觀上無逾越合理評論原則範疇，罪嫌尚有不足，郭璽獲不起訴處分。

前海軍顧問郭璽。圖／聯合報系資料照片
前海軍顧問郭璽。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

王建煊 趙少康 郭璽

延伸閱讀

柯文哲遭羈押 趙少康：國民黨不願落井下石

京華城案 趙少康：柯文哲自己批了公文 怎可能不知情？

不知在罷什麼？趙少康東岸商場嗆：大日行賄綠甩鍋藍 笑死人

藍白還是要合！趙少康：就算沒柯文哲 8立委是重要力量

相關新聞

屏東議員郭再添服務處動私刑 手機被扣求法院返還被打臉

屏東無黨籍縣議員郭再添涉嫌將林姓車手拘禁在服務處內，還把人裝入木箱載到山區工寮等多處限制行動，直到林趁隙逃脫報案，郭的犯...

郭璽指趙少康私吞3億競選經費 北檢續查今處分不起訴

海軍前顧問郭璽去年指控，時任國民黨副總統候選人趙少康曾私吞新黨3億元競選經費，兩人互告涉犯選罷法及加重誹謗等罪，均處分不...

槍殺「關渡鹹粥」闆娘遭老闆罵色魔 凶手上訴：真的有交往

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，士林地方法院依殺人、非法持有非制式手槍罪判周...

黃子佼持有47未成年人性影像「證據全不認」 今下午再傳喚出庭

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。黃涉案後承認犯罪又改口不認，辯護律師爭執檢警蒐證...

偵查隊長包庇地下匯兌 貪汙罪起訴

宜蘭縣警羅東分局代理偵查隊長陳建志，二○一九年在台北市刑大偵二隊隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩...

急診室施暴警察4處傷 醉男道歉賠償判徒期3月

彰化縣一名陳姓男子去年9月1日到前往員林市某醫院急診室就醫，不滿護理人員的醫療處置，先作勢出腳攻擊，吳姓員警上前勸阻被陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。