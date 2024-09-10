黃子佼持有47未成年人性影像「證據全不認」 今下午再傳喚出庭

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。黃涉案後承認犯罪又改口不認，辯護律師爭執檢警蒐證無證據能力，致分「矚易」案號的簡易案件始終在程序上打轉。台北地院今天下午2時30分將再傳喚黃子佼出庭。

事實上，黃子佼曾認罪，檢察官第一次偵辦時，處分黃緩起訴，條件是繳公庫緩起訴處分金120萬元、寫至少1200字悔過書，期間2年；檢方依職權再議，台灣高檢署發回重查，檢方將黃起訴。

兒少性影像案移審法院後，黃子佼更換蕭棋云律師為他辯護，訴訟策略「大轉彎」，黃除否認犯罪以及在新、舊法適用上為抗辯外，同時質疑檢警搜索查扣性影像證物的證據能力，要求偵查檢察官說明取證方法為何。

法院先後在今年7月15日、8月12日、8月20日三次開庭，檢、辯對卷內證據得否在法庭攻防意見不同，律師主張檢方應證實證據有證據能力，才願進一步表示意見，造成簡易案件一直停留在準備庭階段，黃子佼也須密集出庭。

台北地檢署今年5月指控，黃子佼持有7部、7名未成年人的性影像，檢警再擴大清查，查到更多犯罪事實，今年7月以「本案被告所持有附件所示未成年女子性影像，核與前案持有之未成年女子性影像，均係本於單一持有行為， 本案與前案具有法律上一罪之關聯，為前案起訴效力所及，爰請併案審理」向法院聲請併辦。

檢方聲請併案審理的範圍，即黃子佼另持有41部兒少性影像，不過，其中2部影像是「同一人」，計併案部分有40名被害人，連同原起訴部分7名被害人，黃子佼共涉持有47名未成年人的性影像。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，2023年8月4日對黃搜索、約談，在黃住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。