偵查隊長包庇地下匯兌 貪汙罪起訴

宜蘭縣警羅東分局代理偵查隊長陳建志，二○一九年在台北市刑大偵二隊隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署昨依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者。

陳建志是二○二○年擔任北投警分局偵查隊長時，被爆料至有女陪侍「茶桌店」喝花酒，當時被調回刑大內勤組長接受調查，前年檢方發動搜索後，陳降調宜蘭縣警局巡官，昨天剛報到羅東警分局代理偵查隊長新職，檢方同一天起訴。

宜蘭縣警局表示，會立即調整陳為非主管職務，等收到起訴書，報請警政署辦理停職。陳建志昨請假未回應。

起訴指出，陳建志二○一九年間認識地下匯兌業者「高董」高豐達，涉接受招待到有女陪侍酒店，還為圖個人享受，展現警界人脈和護航能力。

當年六月間，陳建志引介偵辦高男案件的刑事局三名官警聚餐，高定「海峽會」餐廳包廂，安排五名小姐陪吃。餐會上高打探辦案進度，拍下官警酒後照片留存。

當年中秋節，陳向高要求燕窩禮盒做公關，直接郵寄給指定名單，高和下游業者陳坤忻拿近八萬元地下匯兌營運金，從泰國訂購一三○盒燕窩禮盒郵寄。

同年十二月，高從泰國回國時通關異常，擔心被調查，約陳建志到酒吧飲宴商討，席間陳還告知選前將大規模掃蕩地下匯兌，指導湮滅證據及規避警方查緝方法。

陳建志辯稱不知高工作內容，只知「做貿易」，送禮部分有支付六到七萬元現金給高，但無相關紀錄。

士檢昨依有調查職務之人違背職務收受不正利益、包庇犯罪組織罪嫌起訴陳建志；二名業者依對於公務員交付不正利益罪嫌起訴。