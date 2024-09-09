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醫院急診室施暴…警察4處傷 醉男道歉賠償判徒期3月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名陳姓男子去年9月1日到前往員林市某醫院急診室就醫，不滿護理人員的醫療處置，先作勢出腳攻擊，吳姓員警上前勸阻被陳毆打，造成耳、臉等處受傷。彰化地院審結，依妨害緊急醫療救護人員執行救護業務罪，判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳男今年1月間日晚上7點多，與友人發生肢體衝突而受傷，前往員林市一家醫院急診室就醫，由吳姓員警同往急診室戒護，未料護理人員對陳男進行醫療處置時遭作勢出腳攻擊，護理人員急躲，吳姓員警見狀上前勸阻，遭陳男毆打致使左耳、左臉挫傷、右前臂、左手擦傷，被當場逮捕。

陳男接受偵訊時辯稱，當天他喝醉，沒印象，不知道有沒有打人。在法院審理時自白認罪。法院審酌他先作勢出腳攻擊護理人員，再出手攻擊前來阻止的員警，妨害醫事人員執行醫療業務、員警執行勤務，所為實無足取。

法院惟念及陳男坦承犯行，並與吳姓員警成立調解並履行賠償完畢，另與陳姓護理人員成立調解而取得諒解，是以犯後態度尚稱良好，兼衡陳男雖有多項前科但無傷害、妨害公務、違反醫療法等前科的素行，因此量處3月徒刑，得易科罰金。

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彰化縣陳姓男子在醫院急診室作勢攻擊護理人員，真打傷前來勸阻的員警，坦承犯行並賠償，被判有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳姓男子在醫院急診室作勢攻擊護理人員，真打傷前來勸阻的員警，坦承犯行並賠償，被判有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影

員林 妨害公務 彰化 警察 醫療暴力

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