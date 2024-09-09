酒駕女耍威風 悍踹2警怒砸椅…判決出爐慘了

南投一名塗姓女子酒後騎車與他人車輛發生碰撞，見警方到場處理，竟出言辱罵警方，要帶她回警所做筆錄時更出腳踹警，到警所後先怒摔椅子，又腳踢另名員警，南投地院依公共危險及2個妨害公務執行罪，判刑3月及拘役50天、40天。

判決書指出，塗女今年4月在夜市飲用生啤酒及保力達，酒後騎車在停車場與他人車輛發生碰撞，林姓及廖姓員警獲報到場處理，對她實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升1.22毫克，員警要她在酒測單上簽名時，她爆氣辱罵警方。

之後，林姓員警要求塗女坐上巡邏車後座欲帶返派出所製作筆錄時，她竟出腳踹警，導致林姓員警所配戴的密錄器摔擲落地；塗女被帶回警所後，她先是怒摔椅子並作勢攻擊員警，隨後還真的出腳又踹了廖姓員警，誇張行徑全被監視器錄下。

而塗女因涉犯刑法第185-3條第1項第1款，不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，更接連以暴力行為妨害員警執行公務，檢警偵訊時她對自身行為坦承不諱，依公共危險、妨害公務罪，依刑法第451條第1項向南投法院聲請簡易判決處刑。

南投地院法官認為，塗女所犯3罪因犯意各別，行為互殊，應予分論併罰；經審酌其酒測值超標粉多，又不思理性控制情緒，對員警施暴，以公共危險罪判刑3月，2個妨害公務罪分別處拘役50天、40天，如易科罰金，以1000元折算1日。

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