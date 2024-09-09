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退休警恐嚇、撞警車遭訴 開庭辯：每次都剛好被我看到

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名蕭姓退休警員平時在社群平台以「蕭湘公子」為名，發布許多對值勤警方找碴的影片，不但經常使用粗鄙言語挑釁、恐嚇執行公務中的警察，甚至駕車追撞解送人犯的警車。桃園地檢署近日依妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等罪起訴蕭男，今桃園地院開庭蕭男全否認犯罪，稱「每次都被我看到」所以才提醒。

起訴指出，蕭男2021年4月13日晚間，見龜山警分局龜山派出所員警欲駕車押解竊盜案受刑人到桃園女子監獄執行，蕭駕車自後方緊追尾隨，趁警車停等紅燈時逼車辱罵，並強行切進警車所在的內側車道，導致員警閃避不及發生碰撞。

2023年10月30日傍晚，蕭男見桃園警分局青溪派出所警方開巡邏車駛入黃色網狀線區欲左轉，蕭駕車至前方大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，並迴轉追趕警車，還恫稱「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，一路尾隨警方。

今年2月27日下午，蕭男不滿警員處理他報案過程，恐嚇桃園警分局武陵派出所所長出言恐嚇稱「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞」等語，而蕭男先前確實有衝撞警車、攔停警車的紀錄，導致所長心生畏懼。

今年4月16日中午，蕭男見八德警分局大安派出所警員騎警用機車依法攔停交通違規民眾，在盤查製單舉發過程中，他無故上前阻攔並朝員警錄影稱擾民，事後還剪輯影片發布在社群平台，博取網路聲量。

檢方偵查時，蕭矢口否認犯行，但檢方認為每個案件都是蕭男「主動」到各分局派出所出言挑釁、謾罵，難認為「善意」關懷警政事務，依妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等罪起訴蕭男。

今桃園地院開庭，蕭男同樣否認犯行，他稱2021年龜山案是員警撞他，已經翻出行車記錄器，將把影像光碟交給院方確認；2023年黃網線一案則稱自己從警31年，認為當天執勤員警非依當天勤務值勤，所以迴轉要「提醒」他們，但迴轉到一半對方關警示燈離開。

今年2月恐嚇所長一案，蕭男主張自己並不知道對方是所長，因為對方穿便服，並沒有恐嚇意圖；4月則是剛好經過八德區看到被攔查的民眾沒有違規，而警方也未啟用警示燈及蜂鳴器，強調每次事件都是剛好被自己看到，所以提醒警察學弟。

桃園蕭姓退職警員經常挑釁執行公務警方，並將影片上傳抖音博取聲量，桃園地檢署偵結，將他依妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等罪起訴。聯合報系資料照
桃園蕭姓退職警員經常挑釁執行公務警方，並將影片上傳抖音博取聲量，桃園地檢署偵結，將他依妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等罪起訴。聯合報系資料照

恐嚇 桃園地院 警車

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