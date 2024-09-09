疑三角關係…男涉開車衝撞情敵致重傷 殺人未遂罪收押

新北市黃姓男子發現女友蔡姓女子疑移情別戀許姓男子，本月7日搭高鐵南下嘉義談判，三角關係牽扯不清，黃男涉嫌駕車衝撞情敵許男重傷送醫，有生命危險，黃男被警方依殺人未遂罪嫌移送，嘉義檢方昨天聲請羈押獲准。

檢警表示，住新北市的31歲黃男與蔡女已交往一段時間，黃男還送上輛汽車讓蔡女代步，但是近來發現蔡女與他逐漸疏遠，原來蔡女又交了一名新男友許男。本月7日黃男約蔡女及許男到嘉義談判，當天傍晚蔡女駕車載許男至嘉義高鐵站接黃男，3人至嘉義縣鹿草鄉一處宮廟前談判，因在車內起爭執，黃男趕蔡女及許男下車。

許男、蔡女下車後，黃男涉嫌駕車從後方衝撞許男，許男整個人彈飛起來，又重摔地面；警方據報將黃男帶回詢問後依法送辦，檢察官複訊後，依殺人未遂等罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押禁見。