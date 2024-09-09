疑三角關係…男涉開車衝撞情敵致重傷 殺人未遂罪收押
新北市黃姓男子發現女友蔡姓女子疑移情別戀許姓男子，本月7日搭高鐵南下嘉義談判，三角關係牽扯不清，黃男涉嫌駕車衝撞情敵許男重傷送醫，有生命危險，黃男被警方依殺人未遂罪嫌移送，嘉義檢方昨天聲請羈押獲准。
檢警表示，住新北市的31歲黃男與蔡女已交往一段時間，黃男還送上輛汽車讓蔡女代步，但是近來發現蔡女與他逐漸疏遠，原來蔡女又交了一名新男友許男。本月7日黃男約蔡女及許男到嘉義談判，當天傍晚蔡女駕車載許男至嘉義高鐵站接黃男，3人至嘉義縣鹿草鄉一處宮廟前談判，因在車內起爭執，黃男趕蔡女及許男下車。
許男、蔡女下車後，黃男涉嫌駕車從後方衝撞許男，許男整個人彈飛起來，又重摔地面；警方據報將黃男帶回詢問後依法送辦，檢察官複訊後，依殺人未遂等罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押禁見。
嘉義地方法院表示，黃男坦承犯行，涉及殺人未遂、重傷害及強制罪嫌重大，且涉及5年以上有期徒刑重罪，因重罪經常誘發規避訴訟，具有逃亡理由，且為避免黃男自殘閃避刑責、不到庭接受審判，同時為確保後續偵、審通執行，而有羈押必要，因此，裁定羈押。另外，無積極事證認為黃男有串證可能，無禁見及通信必要。
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