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竹縣棒球隊員坐姿不良遭揮拳 教練判刑3月緩刑2年

中央社／ 新竹縣9日電

前竹縣關西國中棒球隊郭姓總教練與隊員用餐時，發現1名隊員坐姿不良且屢勸不聽，向隊員揮拳5下造成腦震盪，新竹地院依成年人故意對少年犯傷害罪判處3個月徒刑、緩刑2年。

判決書指出，郭姓總教練（已離職）在去年1月31日與多名隊員用餐，發現14歲隊員小球（化名）因坐姿不良且屢勸不聽，不僅辱罵三字經，甚至徒手揮打小球共5下，造成小球腦震盪等情形。

法官表示，郭姓男子從事國中棒球隊總教練是教育工作，即便球員行為不妥有偏差，應以規勸或口頭告誡等適當方法導正，更何況隊員還是未成年的學生。

法官指出，郭男卻因情緒失控而徒手毆擊少年頭部且力道之大，造成少年腦震盪，還出言辱罵，顯屬不當管教行為，也有害於基層棒球從業人員形象，所為實值譴責。

法官審酌，但考量郭男犯後坦承並與少年、家長調解成立並賠償，依成年人故意對少年犯傷害罪判刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

棒球情境示意圖。圖／Ingimage
棒球情境示意圖。圖／Ingimage

傷害罪 教練 未成年

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