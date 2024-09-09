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靈骨塔業者欠稅費逾2000萬元 士院裁准管收

中央社／ 台北9日電

胡姓男子販售靈骨塔塔位，卻欠繳營業稅、交通罰鍰等逾2000萬元。行政執行署士林分署6日拘提胡男到案，認定顯有資力卻不繳清，且未提清償方案，聲請管收獲法院裁准。

士林分署今天發布新聞稿指出，39年次的胡男在新北巿八里區經營多家公司，販售靈骨塔塔位，積欠營業稅罰鍰、使用牌照稅、汽車燃料費、消防罰鍰、交通罰鍰高達113件，合計新台幣2259萬餘元逾期未繳。

新聞稿指出，胡男自民國95年1月起，陸續被移送法務部行政執行署士林分署執行。執行人員執行胡男名下財產，僅徵起211萬餘元。

士林分署表示，執行人員鍥而不捨深入調查，發現胡男實際掌控的帳戶自102起年至112年間金流逾上億元，匯入的資金旋即提領或轉匯，明顯胡男有相當資力但刻意規避執行。

士林分署6日上午持士林地方法院核發的拘票，將胡男拘提到案；胡男坦承經手上億資金，但辯稱僅是資金周轉，非實際擁有這麼多現金，目前各公司都沒生意，名下也無財產，每月僅能繳納3萬元。

行政執行官訊問後，認為胡男已符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事 」的管收事由，且未提出合理清償方案，當天向士林地院聲請管收獲准，已解送法務部矯正署台北看守所附設管收所執行管收。

法務部 財產 靈骨塔

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