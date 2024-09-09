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男子供出詐團成員遭毆打致死 7嫌判賠376萬元

中央社／ 新竹縣9日電

新竹林姓男子供出詐騙集團成員，引起詐團成員廖姓男子不滿找人毆打林男傷重致死，新竹地院將涉案7人依傷害致死罪重判6至11年，需連帶賠償林男母親新台幣376萬元。

判決書指出，新竹林姓男子向檢警供出吳姓男子等人在詐騙集團所涉犯行，引起集團成員不滿，前年6月某晚間約出林男，載往竹市1處較偏僻地區。主嫌廖姓男子在場逼問林男是否有提供警方線索，同時指示張姓少年抓住林男手腳，由廖男持鐵棍毆打和刺傷林男。

判決書指出，廖男甚至向在場的其他人員表示，若打斷林男手腳，斷1隻就給10萬元作為獎勵。林男在遭毆打過程中身受重傷，被眾人載往榮總新竹分丟棄時已心跳停止，主嫌廖男2人知悉林男死亡，交代張姓少年出面扛罪，隨即搭機潛逃出境。

判決書指出，新竹地方法院將7人依傷害致死罪重判6至11年，林母向7人訴請賠償2200萬元，審理後判賠376萬元。可上訴。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新竹 榮總 詐騙集團

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