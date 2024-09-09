談判破裂男駕車衝撞情敵致命危 嘉院裁定羈押
嘉義縣鹿草鄉7日發生感情糾紛重傷害案，黃男與情敵許男談判破裂，黃男直接駕車衝撞，許男受重傷送醫，有生命危險，黃男被警方依殺人未遂罪嫌移送，嘉檢昨天聲請羈押獲准。
檢警表示，31歲黃姓男子與許姓男子、蔡姓女子，互為男女感情三角關係，住新北市的黃男與蔡女原本已交往一段時間，黃男為了方便蔡女代步，還送上一輛汽車，不過，黃男最近發現蔡女逐漸疏遠，後來發現蔡女又交了一名新男友許男。
檢警指出，黃男於7日約蔡女及許男到嘉義談判，當天傍晚蔡女駕車搭載許男至嘉義高鐵站接黃男，3人至嘉義縣鹿草鄉一處廟宇前談判，因在車內起爭執，黃男則趕蔡女及許男下車。
檢警說，許男、蔡女下車後，黃男則駕車從後方衝撞許男，造成許男整個人彈飛起來，又重摔地面。警方據報前往逮捕行凶的黃男，警訊後，昨天依殺人未遂等罪嫌移送法辦，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。
嘉義地方法院今天表示，黃男坦承犯行，涉及殺人未遂、重傷害及強制罪嫌重大，且涉及5年以上有期徒刑重罪，因重罪經常誘發規避訴訟，具有逃亡理由，且為避免黃男自殘閃避刑責、不到庭接受審判，同時為確保後續偵、審通執行，而有羈押必要，因此，裁定羈押。另外，無積極事證認為黃男有串證可能，無禁見及通信必要。
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