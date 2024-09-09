快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

談判破裂男駕車衝撞情敵致命危 嘉院裁定羈押

中央社／ 嘉義市9日電

嘉義縣鹿草鄉7日發生感情糾紛重傷害案，黃男與情敵許男談判破裂，黃男直接駕車衝撞，許男受重傷送醫，有生命危險，黃男被警方依殺人未遂罪嫌移送，嘉檢昨天聲請羈押獲准。

檢警表示，31歲黃姓男子與許姓男子、蔡姓女子，互為男女感情三角關係，住新北市的黃男與蔡女原本已交往一段時間，黃男為了方便蔡女代步，還送上一輛汽車，不過，黃男最近發現蔡女逐漸疏遠，後來發現蔡女又交了一名新男友許男。

檢警指出，黃男於7日約蔡女及許男到嘉義談判，當天傍晚蔡女駕車搭載許男至嘉義高鐵站接黃男，3人至嘉義縣鹿草鄉一處廟宇前談判，因在車內起爭執，黃男則趕蔡女及許男下車。

檢警說，許男、蔡女下車後，黃男則駕車從後方衝撞許男，造成許男整個人彈飛起來，又重摔地面。警方據報前往逮捕行凶的黃男，警訊後，昨天依殺人未遂等罪嫌移送法辦，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院今天表示，黃男坦承犯行，涉及殺人未遂、重傷害及強制罪嫌重大，且涉及5年以上有期徒刑重罪，因重罪經常誘發規避訴訟，具有逃亡理由，且為避免黃男自殘閃避刑責、不到庭接受審判，同時為確保後續偵、審通執行，而有羈押必要，因此，裁定羈押。另外，無積極事證認為黃男有串證可能，無禁見及通信必要。

嘉義 殺人未遂

延伸閱讀

不讓法院為難 柯文哲決定不抗告

柯文哲羈押禁見不再提抗告 民眾黨盼毋枉毋縱釐清真相

柯文哲請檢2個月內盡調查義務 法界錯愕：無必要配合

嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 雞肉飯從此和你想的不一樣

相關新聞

台中軍用卡車轉彎碰機車 機車卡車下女騎士逃過一劫

一輛軍用卡車上午8時51分行經台中市梧棲區永興路一段與永興路一段266巷口時，與同向的機車碰撞，機車倒地後被壓在卡車下，...

菲籍移工狠殺女友...臟器全沖馬桶 國民法官審理日期曝

桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒，來台工作已有8年，去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，竟遭馬克勒頸持刀揮砍，大...

偷運阿里山扁柏衝撞警車 馬自達車頭撞爛法拍4500元她買下

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣涉案汽機車，有件嫌犯在嘉義阿里山區搬運竊取扁柏，被警攔查時衝撞警車，失控自撞山壁後...

賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣

李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立...

社工師擅查5同事個資 用精神狀況開脫...竹市府回應了

新竹市社會處黃姓前社工師，為調查5名同事隱私，竟用公務電腦透過衛福部系統查詢5人家庭背景等個資，事發後黃女聲稱有精神疾病...

彰化無業男沉迷拉霸...討分手費30萬 反鎖女友屋縱火得關

彰化縣陳姓男子沉迷拉霸賭博遊戲，在去年底時跑到胡姓女友住處，討30萬元分手費，胡女離開住處後，不敢回家，陳男氣胡女不聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。