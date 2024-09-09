賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣

李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立短短2年，經手9兆越南盾（約台幣120億元），李當幕後金主，在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅，高市刑大警方半年來陸續逮獲李等19人。

高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報，指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事越南盾等洗錢、匯兌不法情事，於是展開調查。

警方發現集團成員多數居家辦公，先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後，由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。

警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索，逮捕主嫌李姓男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。

警方調查發現，李男等19人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計該集團2年內，經手賭博網站洗錢金額已逾越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。