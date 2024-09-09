快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立短短2年，經手9兆越南盾（約台幣120億元），李當幕後金主，在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅，高市刑大警方半年來陸續逮獲李等19人。

高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報，指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事越南盾等洗錢、匯兌不法情事，於是展開調查。

警方發現集團成員多數居家辦公，先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後，由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。

警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索，逮捕主嫌李姓男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。

警方調查發現，李男等19人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計該集團2年內，經手賭博網站洗錢金額已逾越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。

李男當幕後金主，從中牟利，在台南和高雄買下市價共計約4500萬豪宅；警方同步向高雄地院聲請裁定扣押李男兩處房產，以利追徵犯罪所得；警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送李等人，其中李獲80萬元交保候傳。

高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元，警方查扣電腦等軟硬體設備。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元，警方查扣電腦等軟硬體設備。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元，警方查扣電腦等軟硬體設備。記者石秀華／翻攝
高市刑大科偵隊警方破獲以李姓男子為首等19名犯嫌，專替賭博網站洗錢，2年洗錢9兆越南盾、折合台幣120億元，警方查扣電腦等軟硬體設備。記者石秀華／翻攝

洗錢 賭博 越南

延伸閱讀

2年洗錢120億 高雄警破居家上班、無人水房逮19人

影／替台版柬埔寨「藍道」洗錢 刑事局法辦洗錢商26人

11嫌洗錢2220億越南盾均判無罪檢方上訴後…逆轉判有罪

54坪豪宅只要443萬！最美童星出手了 驚爆媽媽失明

相關新聞

台中軍用卡車轉彎碰機車 機車卡車下女騎士逃過一劫

一輛軍用卡車上午8時51分行經台中市梧棲區永興路一段與永興路一段266巷口時，與同向的機車碰撞，機車倒地後被壓在卡車下，...

菲籍移工狠殺女友...臟器全沖馬桶 國民法官審理日期曝

桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒，來台工作已有8年，去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，竟遭馬克勒頸持刀揮砍，大...

偷運阿里山扁柏衝撞警車 馬自達車頭撞爛法拍4500元她買下

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣涉案汽機車，有件嫌犯在嘉義阿里山區搬運竊取扁柏，被警攔查時衝撞警車，失控自撞山壁後...

賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣

李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立...

社工師擅查5同事個資 用精神狀況開脫...竹市府回應了

新竹市社會處黃姓前社工師，為調查5名同事隱私，竟用公務電腦透過衛福部系統查詢5人家庭背景等個資，事發後黃女聲稱有精神疾病...

彰化無業男沉迷拉霸...討分手費30萬 反鎖女友屋縱火得關

彰化縣陳姓男子沉迷拉霸賭博遊戲，在去年底時跑到胡姓女友住處，討30萬元分手費，胡女離開住處後，不敢回家，陳男氣胡女不聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。