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有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

2年洗錢120億 高雄警破居家上班、無人水房逮19人

中央社／ 高雄9日電

李姓主嫌等人涉以高薪等誘因招募共犯居家上班從事洗錢、匯兌等不法，從中牟利，2年經手逾9兆越南盾、換算新台幣約120億多元，警方搜索逮捕李男等19人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，41歲李男涉嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，以「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝。

刑大科偵隊獲報後與偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊及高雄林園、鼓山、小港、仁武分局，以及桃園市警察局龜山分局組成專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

警方至高雄、桃園、台中等10多處搜索，破獲「無人機房」與居家上班的水房客服人員，逮捕現場操作洗錢、轉帳工作機房成員。

警方發現，詐欺集團透過自動化程式簡化人工作業，初步估計集團2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾9兆越南盾，換算約新台幣120億多元。

警方表示，經溯源追查，陸續查出金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案，移請雄檢偵辦；另外，向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌2處房產約4500萬元，以追徵犯罪所得。

警方指出，立法院7月通過打詐4法，提高詐欺、洗錢防制法等刑責，呼籲民眾求職時小心謹慎並多方求證，切勿因貪念，從事非法工作、觸犯重法。

洗錢 警察

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