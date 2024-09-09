電擊採捕鰻苗遭逮 竹縣男子被判拘役40天

房屋買賣除了擔心房屋漏水、鄰近有嫌惡設施外，誤買凶宅恐怕是買家最不願遇到的事。北市李姓男子去年透過王姓房仲牽線，以9百多萬價格購買一處3樓公寓的2樓，簽約後隔天，李在網路上以門牌號碼搜尋，竟然意外發現，他的直下樓層，也就是1樓曾經發生過自縊死亡案，也就是凶宅。 李拒絕購買卻被買方求償，最後只好以70萬元和解，李不甘損失轉而控告仲介要求賠償付出的和解金，但仲介表示事前就提醒買方1樓是凶宅，是買方簽約後又不履行，賠錢後才遷怒於他。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2024-09-09 11:30