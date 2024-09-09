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社工師擅查5同事個資 用精神狀況開脫...竹市府回應了
新竹市社會處黃姓前社工師，為調查5名同事隱私，竟用公務電腦透過衛福部系統查詢5人家庭背景等個資，事發後黃女聲稱有精神疾病，希望和同事有所連結、怕同事不理她才出此下策。新竹地院依違反個資法將她判刑1年、緩刑5年。新竹市社會處也表示，該名社工師2022年已離職，未來也會加強帳號管理及資料安全管制。
判決書指出，有碩士學歷的黃女，曾任職新竹市社會處擔任社會工作師，負責辦理獨居老人與社會救助等業務。前年10月5日起，黃女在社會處使用公務電腦時，竟登錄衛福部系統查詢5名同事的出生年月日，以及婚姻狀況、家庭成員戶籍資料。新竹市政風處得知此事後展開初步調查，並函請新竹地檢署偵辦。
黃女在偵查中自述，他因罹有憂鬱症、恐慌症，並因此引發錯誤聯想，深怕同事不理會自己，而希望與同事之間有所連結，才匯非法蒐集他人個人資料，然而法官認為，黃女辯詞顯屬私人因素，與依法行使公權力完全無涉，最終依違反個資法將她判刑1年、緩刑5年
新竹市社會處表示，該名社工師任職市府社會處期間，不當使用衛生福利部資訊系統查詢同事個人資料，該名社工師2022年離職後，市府於去年主動發現本案，移請政風處查辦，後續再由檢調偵辦。
社會處強調，會持續依內部管控機制，加強帳號管理及資料安全管制，並定期辦理相關稽查作業，落實資訊管理，保障個人隱私安全。
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