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彰化無業男沉迷拉霸...討分手費30萬 反鎖女友屋縱火得關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓男子沉迷拉霸賭博遊戲，在去年底時跑到胡姓女友住處，討30萬元分手費，胡女離開住處後，不敢回家，陳男氣胡女不聯繫，揚言在胡女住處縱火，警消到場時，陳反鎖屋內，已用打火機燃燒棉被、紙張，自己被火勢燒傷，造成全身有6％的二度燒燙傷，陳被依公共危險罪送辦，一審判他3年7月徒刑，陳以有憂鬱症請求輕判，二審近日駁回上訴，維持原判。

彰化縣38歲陳姓男子與42歲胡姓女友交往六年多，近年沉迷拉霸賭博遊戲，經常向胡女伸手要錢，胡女是單親媽媽，除了需負擔家計之外，還有房貸、車貸，也借款給陳十多萬元，經濟壓力大，二人常為錢爭執。

去年11月23日上午，陳又跑到胡女住處大鬧，要討卅萬元的分手費，胡女害怕陳男做出脫序舉動，逃離住處跑到親友家躲藏，陳揚言放火燒房子，警消獲報到場時，胡女住處已冒出白煙，消防隊破門進入屋內，發現陳在屋內燃燒棉被、紙張等物品，自己的手、臉也被火燒傷，有6％的二度燒燙傷面積。

陳男被依家暴公共危險罪送辦，一審依公共危險罪，判陳3年7月徒刑，陳男不服，以有憂鬱症、失眠、精神不穩，有長期在精神科看診紀錄，以此請求台中高分院輕判。

二審囑託台中榮總鑑定，鑑定報告認為，陳在犯行時能夠辨識自己的行為違法，自述是因不滿女友不聯絡才威脅縱火，無明確精神障礙、心智缺陷，也無證據支持陳犯行時，有辨識違法能力欠缺或顯著降低的情況。

二審審認，放火燒燬現供人使用之住宅罪，法定最低本刑7年以上有期徒刑，未遂得以減輕其刑，法定最輕本刑為3年6月以上，前審判處陳3年7月徒刑，僅比法定刑高一個月，已甚為寬待，屬低度量刑，無過苛之虞，駁回陳上訴，維持一審原判，仍可上訴。

彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供
彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供
彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供
彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供
彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供
彰化縣陳姓男子去年底到女友住處討錢未果，反鎖女友家中點燃棉被縱火，自己也被燒傷。圖／讀者提供

女友 憂鬱症

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