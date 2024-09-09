聽新聞
test
0:00 / 0:00
他用超強催眠液下藥猥褻健身教練 賠錢仍要關5年半定讞
詹姓男子3年前約擔任健身教練的女網友到住處見面，再以「T2超強迷幻催眠液」下藥迷昏對方，脫去衣褲親吻胸部，並用手撫摸下體、用生殖器磨蹭對方私密處，最高法院依藥劑強制性交未遂罪判詹5年6月徒刑定讞。
詹2021年8月29日晚間7時許，邀約女網友到自己位於台中的住處見面，女網友不疑有他赴約。詹事先將「T2超強迷幻催眠液」摻入礦泉水，再提供給女網友喝，女方飲畢後感到身體不適、昏昏欲睡，便躺在床上稍作休息。
詹趁女網友昏睡時，脫去對方衣褲，再用嘴巴親吻胸部、用手撫摸下體、以生殖器磨蹭對方私密處，最終射精在衛生紙上，詹完事後喚醒女網友，再開車載對方回家，女方覺得詭異，便到醫院檢查，再報警處理。
詹更審時坦承犯行，女網友則指稱，她如今擔任健身教練，上班時只要看到類似詹體型、刺青、髮色或異性，她都會非常的反感、害怕，甚至想直接躲到廁所，詹毀了她的一生。
更一審考量詹願意賠償女網友62萬5265元，並於調解成立時以現金給付餘款30萬元，女網友調解程序時同意法院對詹從輕量刑，依以藥劑強制性交未遂罪判處5年6月徒刑；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言