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2名教保員用膠貼住幼童嘴巴 涉妨害兒童發育罪今遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

原任職於台北市中山區某幼兒園的兩名教保員於去年間，涉用膠帶貼住幼兒嘴巴及雙手、用力推打幼兒頭部及身體。台北地檢署偵辦，依涉犯刑法之妨害幼童發育、強制罪等罪嫌，今起訴2名教保員。

檢方查出，兩名時任教保員於2023年9月5日至10月20日間，涉嫌對4名幼兒園幼童以膠帶貼住嘴巴或雙手、將膠帶至於幼兒面前恐嚇、用力推打幼兒頭部及身體等非人道待遇之凌虐手段，持續、反覆對幼兒施以身體或精神上的虐待犯行。

直到幼兒家長在幼童書包放置錄音筆，錄得兩名教保員對幼童大聲吼叫、拍桌、重擊聲夾雜幼童哭泣聲後，察覺有異，要求園長提供幼兒園教室內監視器畫面，全案曝光。據了解，2名教保員辯稱，由於幼兒園人力不足，疲於照顧，才會藉此管教幼兒。

檢方指出，部分幼兒出現自我傷害的行為，經心理諮商評估後，發現幼兒出現焦慮不安、躲藏反應、睡眠夜驚、缺乏安全感、易有驚嚇恐懼受攻擊情緒，影響幼兒身心健全或自然發育。

檢方認定，2名教保員所為，涉犯修正前刑法第286條第1項之妨害幼童發育、第304條第1項之強制等罪嫌，今依法提起公訴。

原任職於台北市中山區某幼兒園的兩名教保員於去年間，涉用膠帶貼住幼兒嘴巴或雙手、用力推打幼兒頭部及身體。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法之妨害幼童發育、強制罪等罪嫌，起訴2名教保員。圖為幼兒園示意圖／Ingimage
原任職於台北市中山區某幼兒園的兩名教保員於去年間，涉用膠帶貼住幼兒嘴巴或雙手、用力推打幼兒頭部及身體。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法之妨害幼童發育、強制罪等罪嫌，起訴2名教保員。圖為幼兒園示意圖／Ingimage

幼兒園 書包 睡眠

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