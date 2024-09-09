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稱「火星人」演唱會國安級守護 歌迷打人警不知曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

流行天王Bruno Mars火星人布魯諾，昨在高雄世運主場館進行最終場開唱，連2天演唱會，高市府宣稱事先以國土安全等級疏散演練，並增加巡邏密度與見警率，昨晚市長陳其邁還親自坐鎮，周邊約有250名警力，但昨晚火星人唱到後半場時，一名蔡姓男歌迷在搖滾區泥醉失控，上演丟手機、水瓶，還在地上打滾脫褲，並打傷工作人員，第一時間場內無人通知警方，最後是由工作人員通知，才到場逮捕蔡男。

聆聽流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行第2天最終場演唱會的粉絲在臉書社團「爆料公社」貼文，指「0908火星人布魯諾高雄演唱會到了後半段，搖滾區右側前面一位歌迷突然精神狀況控管不當，瘋狂丟手機，丟水瓶，在地板打滾脫褲子，揮打工作人員等脫序行為」，後來被工作人員請出場。

左營警分局今指出，昨晚9時許警方接獲演唱會工作人員報案後，立即將動手的29歲蔡姓男子依傷害罪現行犯逮捕；經瞭解，蔡男疑因飲酒泥醉，在演唱會搖滾區有丟擲手機及水瓶等脫序行為，因35歲龔姓工作人員被打傷，頭皮受有撕裂傷1.7公分，其他工作人員遂壓制蔡男並報警。

據查，火星人連續兩場演唱會，包括左營、楠梓警分局、保大及義交每日出勤計逾250名警力；高市府事前宣稱為確保大型演唱會現場群聚安全，8月才在世運主場館舉辦過國土安全等級的疏散實兵演練，市長陳其邁當時也特別指示警方，在大型演唱會現場要增加巡邏密度與見警率，做好萬全準備以確保安全無虞。

但昨晚場內搖滾區歌迷打人，是最接近火星人布魯諾的區域，歌迷泥醉失控打人，警方卻是最後才知道，據悉，主因是事發當下主辦單位無人通知警方，直到蔡男被工作人員壓制帶出場才通知警方，讓警方第一時間無法因應。

火星人布魯諾（Bruno Mars）昨晚第2天登上高雄世運主場館演唱，搖滾區一名歌迷失控丟手機、打傷工作人員。圖／Live Nation Taiwan提供
火星人布魯諾（Bruno Mars）昨晚第2天登上高雄世運主場館演唱，搖滾區一名歌迷失控丟手機、打傷工作人員。圖／Live Nation Taiwan提供
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，搖滾區蔡姓歌迷泥醉，情緒失控丟手機、水瓶還脫褲，並出拳揮打工作人員遭壓制，扭送警方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，搖滾區蔡姓歌迷泥醉，情緒失控丟手機、水瓶還脫褲，並出拳揮打工作人員遭壓制，扭送警方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，圖為歌迷散場時搭捷運的畫面。圖／高市府交通局提供
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，圖為歌迷散場時搭捷運的畫面。圖／高市府交通局提供
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，搖滾區蔡姓歌迷泥醉，情緒失控丟手機、水瓶還脫褲，並出拳揮打工作人員遭壓制，扭送警方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行最終場演唱會，搖滾區蔡姓歌迷泥醉，情緒失控丟手機、水瓶還脫褲，並出拳揮打工作人員遭壓制，扭送警方。圖／取自臉書社團「爆料公社」

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