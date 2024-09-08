高高行判南市外送平台自治條例違法 南市府：將上訴力爭到底

外送平台業者Foodpanda未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人責任險，被台南市政府開罰6萬元，Foodpanda不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院審理後，認為南市自治條例牴觸中央法令，判決Foodpanda勝訴。對此，台南市政府回應，已向高雄高等行政法院高等行政庭提起上訴，以捍衛勞工權益 。

南市府勞工局長王鑫基指出，台南市外送平台業者管理自治條例經送台南市議會核可、報經行政院核定，自2022年9月24日正式實施，該條例並未獲行政院函告無效，顯示效力仍有效存在；外送平台業者義務「非投保」而是「負擔保費」，並無牴觸保險相關法令問題。

南市職安健康處處長李炫昌也說，許多外送員因無法負擔額外的保費，但該工作風險性又高，因此，該條例是規定平台業者應以自身費用投保，避免意外發生後衍生社會責任，在全案尚未定讞前，都會積極爭取上訴，捍衛勞工權益，並持續督促業者落實法令規定。

勞工局指出，從自治條例施行迄今，經統計已不定期查訪外送員920人次；總計裁處外送平台業者22件，裁罰177萬，主要違法樣態以未依規定以外送平台業者之費用，為所屬台南市外送員投保完整之人身保險及財產保險為主。

勞工局也呼籲，在台南市從事外送服務的外送平台業者，應依自治條例規定提供外送服務員必要的保險，以保障其遭遇事故時，能無後顧之憂，並落實食品安全衛生管理相關事項，同時主動安排外送服務員接受新進及在職教育訓練，督促外送員確實遵守交通法規，以保護外送員的工作安全。